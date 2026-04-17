Yeni günde veri akışı ve iç piyasadaki likidite gelişmeleri takip edilirken, yatırımcılar haftanın son işlem gününe döviz kurlarındaki güncel rakamlarla uyandı.

Güne erken saatlerde başlayan işlemlerde, döviz kurlarının bir önceki kapanış seviyelerine göre yatay seyrettiği gözlemleniyor. Saat 07:10 verilerine göre piyasalardaki tablo şu şekilde:

• ABD doları: Güne 44,8593 TL seviyesinden başlayarak direnç noktalarını test etmeye devam ediyor.

• Euro: Avrupa kanadından gelen verilerle birlikte 52,9376 TL bandında işlem görerek TL karşısındaki güçlü duruşunu koruyor.

YATIRIMCININ GÖZÜ VERİ TAKVİMİNDE

Finansal kararlarını şekillendirmek isteyen vatandaşlar için döviz kurlarındaki bu seviyeler kritik önem taşıyor.

Analistler, gün içerisinde açıklanacak olan makroekonomik verilerin ve merkez bankalarının olası hamlelerinin kurlar üzerinde volatiliteyi (oynaklığı) artırabileceğine dikkat çekiyor.

Döviz piyasaları gün içerisinde anlık haber akışlarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Yatırımcıların işlem yapmadan önce canlı veri ekranlarını takip etmeleri önerilmektedir.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.921,93 6.922,80 % 0.44 07:43
Ons Altın / TL 215.387,15 215.513,91 % 0.51 07:58
Ons Altın / USD 4.803,65 4.804,18 % 0.3 07:58
Çeyrek Altın 11.075,09 11.318,77 % 0.44 07:43
Yarım Altın 22.080,96 22.637,54 % 0.44 07:43
Ziynet Altın 44.300,35 45.136,62 % 0.44 07:43
Cumhuriyet Altını 45.720,00 46.414,00 % -0.5 17:11
