Küresel piyasaların odağındaki Orta Doğu gerilimi, Türk lirası üzerindeki baskıyı artırırken, dev bankalardan revizeler gelmeye devam ediyor.

"CARRY TRADE" ÇÖZÜLÜYOR: 21 MİLYAR DOLARLIK ÇIKIŞ

ING analizine göre şubat ayı sonundan bu yana Türkiye piyasalarından ciddi bir sermaye göçü yaşanıyor.

Raporda, portföy çıkışlarının 9,6 milyar dolara ulaştığı vurgulanırken, özellikle yüksek faiz getirisi hedefleyen "carry trade" pozisyonlarında 21 milyar doları aşan bir çözülme yaşandığı belirtildi.

Jeopolitik risklerin tetiklediği bu belirsizlik ortamı, yabancı yatırımcının "bekle-gör" stratejisine geçmesine neden oldu.

REZERVLERDE "SWAP" VE "ALTIN" ETKİSİ

TCMB'nin likidite yönetimini mercek altına alan ING, yabancı çıkışları ve altın fiyatlarındaki düşüşün rezervleri baskıladığını ifade etti.

3 Nisan verilerine atıfta bulunulan raporda, swap hariç net rezervlerin 78,6 milyar dolardan 18,3 milyar dolara keskin bir gerileme gösterdiği hatırlatıldı.

Ancak son dönemdeki ateşkes haberlerinin piyasaları bir nebze sakinleştirdiği ve rezervlerde kademeli bir toparlanma emaresi görüldüğü not düşüldü.

YENİ TAHMİNLER: 12 AY SONRA DOLAR 54 TL Mİ?

Banka, yaşanan bu gelişmeler ışığında Dolar/TL paritesine ilişkin kısa ve orta vadeli beklentilerini şu şekilde güncelledi:

PİYASALARDA ATEŞKES İYİMSERLİĞİ

ING, jeopolitik gerilimin sürmesi halinde sermaye çıkışlarının devam edebileceği uyarısında bulunurken, son ateşkes adımlarının sermaye hareketlerinde kısmi bir toparlanma sağladığını belirtti.

TCMB’nin önümüzdeki süreçte atacağı likidite adımları ve rezerv yönetimi, kurun bu tahminler içindeki seyrini belirleyecek ana unsur olacak.

