Kamu ve özel sektörde çalışan anneleri kapsayan doğum izni düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile doğum izni süresi uzatılırken, çalışma ve izin dengesi yeniden şekillendirildi.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILDI Yeni düzenlemeye göre doğum izni süresi, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak belirlendi.

DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRESİ AZALTILDI Daha önce doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışma imkanı bulunurken, bu süre yeni düzenlemeyle 2 haftaya düşürüldü. Böylece doğum sonrası kullanılabilecek izin süresi artırıldı.

MEVCUT İZİN KULLANANLAR DA YARARLANABİLECEK Analık izni süresi dolmuş ancak doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış olan çalışanlar, talepleri halinde 8 hafta ilave izin kullanabilecek.

BABALIK İZNİ 10 GÜN OLDU Yeni düzenleme ile özel sektörde babalık izni süresi de memurlarla eşitlenerek 10 gün olarak belirlendi.