TBMM'de kabul edilen düzenlemeyle doğum izni 24 haftaya çıkarıldı; babalık izni 10 gün oldu, mevcut izin kullananlara ek hak tanındı. Yeni düzenlemede bilmeniz gereken detaylar...
Kamu ve özel sektörde çalışan anneleri kapsayan doğum izni düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme ile doğum izni süresi uzatılırken, çalışma ve izin dengesi yeniden şekillendirildi.
DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILDI
Yeni düzenlemeye göre doğum izni süresi, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olarak belirlendi.
DOĞUM ÖNCESİ ÇALIŞMA SÜRESİ AZALTILDI
Daha önce doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışma imkanı bulunurken, bu süre yeni düzenlemeyle 2 haftaya düşürüldü. Böylece doğum sonrası kullanılabilecek izin süresi artırıldı.
MEVCUT İZİN KULLANANLAR DA YARARLANABİLECEK
Analık izni süresi dolmuş ancak doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 itibarıyla tamamlamamış olan çalışanlar, talepleri halinde 8 hafta ilave izin kullanabilecek.
BABALIK İZNİ 10 GÜN OLDU
Yeni düzenleme ile özel sektörde babalık izni süresi de memurlarla eşitlenerek 10 gün olarak belirlendi.
KORUYUCU AİLELERE İZİN HAKKI
Koruyucu aile olanlara, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmeleri halinde 10 gün izin verilecek.