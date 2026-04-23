Morgan Stanley ons altın hedefini 5.200 dolara düşürdü. Revizede fiyatlardaki yüzde 8'lik gerileme etkili olurken gram altın 6.800 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın piyasasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Morgan Stanley, 2026 yılı için ons altın hedefini 5.700 dolardan 5.200 dolara düşürürken, fiyatların son altı haftada yaklaşık yüzde 8 gerileyerek 4.800 dolar seviyelerine kadar inmesi bu revizyonda etkili oldu.

Uzmanlara göre ons altındaki bu geri çekilme, dolar/TL kuruyla birlikte gram altın fiyatlarını da doğrudan etkileyebileceği için Türkiye'deki yatırımcılar açısından kritik bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Buna karşın banka, mevcut seviyelere göre altının hala önemli bir yükseliş potansiyeli taşıdığını vurguluyor.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDA 3 KRİTİK NEDEN

Banka, altın fiyatlarındaki geri çekilmede üç ana faktörün öne çıktığını belirtti:

İlk olarak, merkez bankalarının altın alımlarındaki yavaşlama dikkat çekti. İkinci olarak, altın ETF'lerinden güçlü para çıkışı yaşandı. Üçüncü olarak ise teknik seviyelerin kırılmasıyla birlikte satışların hız kazandığı ifade edildi.

Bu süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir ayda 52 ton altın satışı gerçekleştirmesi de öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 6.809,36 TL seviyesinde seyrederken çeyrek altın 11.129,00 bandında. Küresel piyasalarda ons altın ise şu sıralarda 4.720,87 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.786,67 6.787,54 % -0.85 14:05
Ons Altın / TL 211.226,32 211.258,59 % -0.78 14:20
Ons Altın / USD 4.701,88 4.702,41 % -0.78 14:20
Çeyrek Altın 10.858,68 11.097,62 % -0.85 14:05
Yarım Altın 21.649,48 22.195,25 % -0.85 14:05
Ziynet Altın 43.434,70 44.254,75 % -0.85 14:05
Cumhuriyet Altını 45.116,00 45.798,00 % -1.06 12:19
YATIRIMCI ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Altındaki zayıf seyre karşın küresel borsalarda yükseliş dikkat çekti. ABD'de S&P 500 endeksi, savaş öncesi seviyelerin üzerine çıkarak yeni zirveler gördü.

Bu durum, yatırımcıların kısa vadede güvenli liman olarak görülen altın yerine daha riskli varlıklara yöneldiğini ortaya koydu.

GÖZLER FED VE ENFLASYONDA

Analistlere göre altın fiyatlarının yönü açısından en kritik belirleyici, ABD'den gelecek makroekonomik veriler olacak. Özellikle enflasyon ve istihdam verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları yakından izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Nisan 2026 faiz kararını 29 Nisan 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'de açıklayacak.

Morgan Stanley, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmesi için faiz indirimlerinin başlaması ve tahvil piyasalarında sakinleşme gerektiğini vurguladı.

