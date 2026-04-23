SPK, Sanica Isı (SNICA) ve İzmir Fırça başta olmak üzere 1 şirket ve 8 kişiye toplam 85,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bu hafta yayımladığı bültende bir şirket ve sekiz kişi hakkında toplam 85 milyon 277 bin 628 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurulun kararları, halka arz süreçleri ve pay satış işlemlerine yönelik tespit edilen usulsüzlükler kapsamında alındı.

SANICA ISI'YA FON KULLANIMI CEZASI

SPK, Sanica Isı Sanayi (SNICA) paylarının ilk halka arzında elde edilen fonun, izahname ve ekinde yer alan fon kullanım raporuna aykırı şekilde kullanıldığını tespit etti.

Bu kapsamda şirkete ve Hüseyin Nesimi Fatinoğlu ile Ali Fatinoğlu'na 1 milyon 944 bin 578'er TL idari para cezası verildi.

Kurul ayrıca, halka arz gelirlerinin kullanımına ilişkin 14 Mart 2023 ve 22 Mayıs 2023 tarihli yönetim kurulu raporlarında gerçeğe aykırı ifadelere yer verildiğini belirledi.

Bu gerekçeyle Sanica Isı Sanayi'nin yanı sıra Hüseyin Nesimi Fatinoğlu, Ali Fatinoğlu, Uğur Fatinoğlu, Emre Fatinoğlu ve Saaddet Fatinoğlu'na 5 milyon 833 bin 734'er TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İZMİR FIRÇA SORUŞTURMASI

SPK, İzmir Fırça Sanayi (IZFAS) hakkında yürütülen inceleme sonucunda, pay satış bilgi formu hazırlama ve Kurul onayı alma yükümlülüğünün dolanılması suretiyle payların Borsa'da satışa konu edilmesini tespit etti.

Bu kapsamda Orhan Dilberoğlu ve Naten Kohen'e 8 milyon 878 bin 298'er TL idari para cezası verildi.

Kurul, aynı fiillere iştirak ettiği gerekçesiyle Yusuf Ege hakkında ise 26 milyon 634 bin 894 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

