Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenini yayımlayarak çok sayıda şirketin borçlanma aracı ve sermaye artırımı başvurularını karara bağladı. Kurul, farklı sektörlerden şirketlerin tahvil, finansman bonosu ve kira sertifikası ihraçlarına onay verdi.

ÜÇ ŞİRKETİN BORÇLANMA ARACI İHRACINA ONAY

SPK, üç farklı şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu kabul etti.

Bu kapsamda, Eko Faktoring A.Ş.'nin 285 milyon TL tutarındaki borçlanma aracı ihracı onaylanırken, Garanti Bankası A.Ş.'nin 50 milyar TL tutarındaki tahvil ve finansman bonosu ihracına da izin çıktı.

Ayrıca Sasa Polyester'in 350 milyon dolar tutarındaki ihraç başvurusu da kurul tarafından kabul edildi.

IC ENTERRA'YA SERMAYE ARTIRIM ONAYI

SPK, IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin sermaye artırım planına da onay verdi.

Şirketin 350,6 milyon TL bedelli ve 1,8 milyar TL bedelsiz olmak üzere toplam yaklaşık 2,2 milyar TL tutarındaki sermaye artırım planı kabul edildi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

KİRA SERTİFİKASI İHRAÇLARINA DA İZİN

Kurul, birden fazla şirketin kira sertifikası ve varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihraç başvurularını da onayladı.

Bu kapsamda:

Tera Varlık Kiralama A.Ş. için 7,5 milyar TL

QNB Varlık Kiralama A.Ş. için 10 milyar TL

DK Varlık Kiralama A.Ş. için 15 milyar TL tutarında ihraçlara izin verildi.

Ayrıca Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin 500 milyon TL tutarındaki ihraç başvurusu da onaylananlar arasında yer aldı.

SPK'nın söz konusu kararlarının, sermaye piyasalarında likiditeyi artırması ve şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştırması bekleniyor.