Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2026/26 numaralı bültenini yayımladı. Bültende, halka açık şirketlerin pay ihraçları ve sermaye artırımı başvurularına ilişkin kararlar yer aldı.

Kurul, bu kapsamda IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin sermaye artırımına onay verdi.

SERMAYE 4 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK

Açıklanan karara göre şirketin mevcut 1.845.000.000 TL olan sermayesi, artırımların ardından 4.040.550.000 TL seviyesine yükselecek.

BEDELLİ VE BEDELSİZ ARTIRIM BİRLİKTE

Şirket, sermayesini iki farklı yöntemle artıracak.

Buna göre;

350.550.000 TL tutarında yüzde 19 bedelli sermaye artırımı yapılacak

1.845.000.000 TL tutarında yüzde 100 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirilecek

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların satış türünün halka arz olduğu bildirildi.

SPK ONAYI RESMİLEŞTİ

SPK’nın söz konusu onayıyla birlikte IC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş., sermaye yapısını güçlendirirken yatırımcılar için yeni pay alım süreci de başlamış olacak.

ÖRNEK LOT HESAPLAMASI

Söz konusu sermaye artırımı kapsamında yatırımcıların sahip olduğu paylar da artacak. Yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle yatırımcıların elindeki pay sayısı bire bir oranında yükselirken, yüzde 19 bedelli sermaye artırımı kapsamında ise mevcut payların yüzde 19'u kadar yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) doğacak.

Bu çerçevede, örneğin 100 lot paya sahip bir yatırımcının pay adedi bedelsiz artırım sonrası 200 lota yükselirken, bedelli artırıma katılması halinde toplam pay sayısı 219 lot seviyesine ulaşabilecek.