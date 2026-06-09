Yapay zeka alanının en değerli şirketleri arasında yer alan OpenAI, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli S-1 başvurusu yaptığını açıkladı. Söz konusu adım, şirketin gelecekte halka arz edilmesinin önünü açarken, teknoloji sektörünün son yıllardaki en büyük halka arzlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, başvurunun gizli şekilde yürütüldüğü ancak sürecin kamuoyuna sızma ihtimali nedeniyle bilgilendirme yapılmasına karar verildiği belirtildi.

HALKA ARZ TARİHİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

OpenAI yönetimi, halka arz için kesin bir tarih belirlenmediğini açıkladı. Şirket, bazı stratejik hedeflerin özel şirket statüsünde daha rahat yürütülebildiğini belirtirken, piyasa koşullarının uygun olması halinde halka arz sürecinin hızlandırılabileceğine işaret etti.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ ARASINDA HALKA ARZ YARIŞI

OpenAI'nin hamlesi, yapay zeka sektöründeki halka arz yarışının hızlandığı bir dönemde geldi. Şirketin önemli rakiplerinden Anthropic'in de geçtiğimiz hafta SEC'e gizli halka arz başvurusunda bulunduğu belirtilirken, Elon Musk'ın SpaceX şirketinin de ilerleyen dönemde borsaya açılabileceği konuşuluyor.

Uzmanlara göre milyarlarca dolarlık yatırım ihtiyacı bulunan yapay zeka şirketleri, aynı yatırımcı havuzundan sermaye çekebilmek için yoğun bir rekabet içerisinde bulunuyor.

DEĞERLEME 852 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

OpenAI, mart ayında tamamlanan yatırım turunda yaklaşık 852 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı. Rakibi Anthropic ise mayıs ayında gerçekleştirilen finansman turunda 965 milyar dolarlık değerleme elde etti.

CNBC'nin haberine göre OpenAI ayrıca çalışanlarının hisse satabilmesine imkan sağlayacak yeni bir hisse programı üzerinde çalışıyor. Şirketin halka arz hazırlıkları kapsamında Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi yatırım bankalarıyla iş birliği yaptığı belirtiliyor.

SAM ALTMAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin yeni bir döneme girdiğini belirterek, temel araştırma ve ilk tüketici ürünleri aşamasının ardından yapay zeka sistemlerinin ekonomiye daha geniş ölçekte entegre edildiği "üçüncü faza" geçtiklerini söyledi.

Altman'ın açıklaması, şirketin yalnızca halka arz hazırlıklarıyla değil, aynı zamanda yapay zeka teknolojilerini daha geniş ticari alanlara yayma hedefiyle de yeni bir büyüme dönemine girdiği şeklinde yorumlandı.