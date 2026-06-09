Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verilerini yayımladı. Verilere göre mayıs ayında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi mevduat faizi sağlarken, yıllık bazda en yüksek kazanç külçe altında görüldü.

MAYISTA ZİRVEDE MEVDUAT FAİZİ YER ALDI

Aylık değerlendirmede mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,38 reel getiri sağlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı oldu.

Yİ-ÜFE bazında BIST 100 endeksi yüzde 0,31 reel getiri sağlarken, Euro yüzde 1,23, Amerikan Doları yüzde 1,24, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60 ve külçe altın yüzde 3,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE bazlı hesaplamada ise BIST 100 endeksi yüzde 1,34 reel getiri elde etti. Aynı dönemde Euro yüzde 0,22, Amerikan Doları yüzde 0,23, DİBS yüzde 0,59 ve külçe altın yüzde 2,79 oranında kayıp yaşattı.

3 AYLIK DÖNEMDE DE LİDER DEĞİŞMEDİ

Üç aylık değerlendirmede de mevduat faizi yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı oldu. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,61, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,01 reel getiri sağladı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE bazında yüzde 14,86, TÜFE bazında ise yüzde 14,53 kayıpla yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 AYLIK DÖNEMDE BIST 100 ÖNE ÇIKTI

Altı aylık verilere göre yatırımcısına en yüksek reel getiriyi BIST 100 endeksi sağladı. Endeks, Yİ-ÜFE bazında yüzde 15,37, TÜFE bazında ise yüzde 12,67 reel getiri sundu.

Bu dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,68 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

YILLIK BAZDA LİDER KÜLÇE ALTIN

Yıllık değerlendirmede ise en yüksek reel getiri külçe altında görüldü. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 26,18, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,68 oranında yatırımcısına kazanç sağladı.

Yıllık bazda Yİ-ÜFE ile hesaplandığında BIST 100 endeksi yüzde 19,11, DİBS yüzde 7,00 ve mevduat faizi yüzde 2,90 reel getiri sundu. Euro yüzde 5,91, Amerikan Doları ise yüzde 9,18 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE bazlı hesaplamada ise BIST 100 yüzde 15,81, DİBS yüzde 4,03 ve mevduat faizi yüzde 0,05 reel kazanç sağlarken, Euro yüzde 8,52 ve Amerikan Doları yüzde 11,70 oranında değer kaybetti.