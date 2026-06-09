Gümüş fiyatlarında son haftalarda dikkat çeken bir düzeltme süreci yaşanıyor. Mayıs ayında 87,69 dolar seviyesine kadar yükselen ons gümüş, güçlü ABD verileri ve faiz beklentilerinin etkisiyle 68 dolar bandına kadar gerileyerek zirvesinden yüzde 22'nin üzerinde değer kaybetti. Gümüş fiyatlar, mart ayı sonunda yaşanan sert düşüşten bu yana geçtiğimiz günlerde ilk kez 69 doların altına geriledi.

İç piyasada gram gümüş de mayıs ayındaki 109 TL seviyelerinden 100 TL bandına çekildi. Yaşanan geri çekilmeye rağmen yatırımcılar, Fed'in faiz kararları ve küresel sanayi talebinin gümüş fiyatlarının yönü üzerindeki etkisini yakından izlemeyi sürdürüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Küresel piyasalarda ons gümüş 67,99-68,73 dolar bandında işlem görüyor. Mayıs ayında görülen 87,69 dolarlık zirvenin ardından yaşanan geri çekilmeyle birlikte ons gümüş kısa sürede yaklaşık yüzde 22 değer kaybetti.

Yurt içinde ise gram gümüş fiyatı 100,53 TL ile 101,03 TL seviyelerinde işlem görüyor. Haziran ayının ilk günlerinde 109 TL seviyesini gören gram gümüşte düşüş, yatırımcıların dikkatini yeniden bu piyasaya çevirdi.

ABD'NİN İSTİHDAM VERİSİ GÜMÜŞÜ NEDEN DÜŞÜRDÜ?

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, gümüş fiyatları üzerinde baskı yarattı. Piyasalar mayıs ayında yaklaşık 88 bin kişilik istihdam artışı beklerken, verinin 172 bin olarak açıklanması ABD ekonomisinin güçlü seyrini koruduğuna işaret etti. Güçlü istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerin ötelenmesine neden olurken, dolar endeksi ve tahvil faizlerinde yükselişi beraberinde getirdi.

Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş gibi değerli metallere olan ilgiyi azaltıyor. Yatırımcıların daha yüksek getiri sunan tahvil ve mevduat gibi araçlara yönelmesiyle birlikte ons gümüş fiyatlarında satış baskısı artarken, değerli metal son haftalarda sert bir düzeltme sürecine girdi. Bu nedenle piyasalarda gözler Fed'in önümüzdeki dönemde vereceği faiz mesajlarına çevrilmiş durumda.

DEV KURUMLARDAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİNLER

J.P. Morgan Global Research, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen 2026 yılı genelinde ons gümüş fiyatının ortalama 81 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Banka, üçüncü çeyrekte 80 dolar, yılın son çeyreğinde ise 85 dolar seviyelerini öngörüyor.

BlackRock ve uluslararası piyasa analistleri ise güneş enerjisi panelleri, elektrikli araçlar ve yapay zeka teknolojilerinde artan fiziksel gümüş talebinin fiyatları desteklemeye devam edeceğini belirtiyor. Uzmanlara göre gümüşün yıl sonuna kadar yeniden 80 doların üzerine çıkması ve orta vadede 100 dolar seviyesinin test edilmesi ihtimal dahilinde bulunuyor.

Trading Economics'in projeksiyonlarına göre ise ons gümüşün önümüzdeki 12 aylık dönemde 82,08 dolar seviyesine doğru yükseliş trendi oluşturması bekleniyor.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

Analistler, gümüş fiyatlarının kısa vadeli yönü açısından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16-17 Haziran tarihlerindeki toplantısının kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Faiz patikasına ilişkin mesajlar ve ekonomik projeksiyonlar, değerli metallerde yeni fiyatlamaların önünü açabilir.

Teknik görünümde 71,20 dolar seviyesi önemli direnç olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 65,45 ve 63,30 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak takip ediliyor.

Analistler ayrıca altın ve gümüş fiyatlarının çoğu zaman petrol fiyatlarıyla ters yönlü hareket ettiğine dikkat çekiyor. İran savaşının etkisiyle petrol fiyatlarının yükselmesi de son dönemde değerli metaller üzerinde baskı yaratan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.