Senato’da kripto ekosistemine yasal bir çerçeve kazandırmayı hedefleyen "Clarity Act" üzerindeki müzakereler sürerken, Temsilciler Meclisi bu hafta odağını tamamen kripto vergi reformuna kaydırıyor.

ABD Temsilciler Meclisi’nin vergi mevzuatından sorumlu ana komitesi olan Ways and Means Committee, dijital varlıkların vergilendirilmesine yönelik kapsamlı değişiklikleri tartışmak üzere toplanıyor.

DEV İSİMLER VE UZMANLAR GÖRÜŞ BİLDİRECEK

Piyasanın geleceğine yön vermesi beklenen bu kritik oturumda yalnızca siyasetçiler yer almayacak.

Sektörün ve akademik dünyanın en güçlü aktörlerinden Fidelity, Coinbase, Coin Center ve New York Üniversitesi’nden uzman isimler, komite üyelerine görüş ve değerlendirmelerini aktarmak üzere kürsüde olacak.

7 AYRI YASA TASLAĞI İNCELEME ALTINDA

Komite, ABD’deki dijital varlık vergi politikasını yeniden şekillendirmeyi amaçlayan yedi ayrı taslak düzenlemeyi mercek altına alacak.

Gündemdeki bu tasarılar, geçtiğimiz aralık ayında Temsilciler Meclisi üyeleri Max Miller ve Steven Horsford ile Senatör Cynthia Lummis tarafından desteklenen kapsamlı Dijital Varlık PARITY Yasası’nın farklı bölümlerini bağımsız yasa tekliflerine dönüştürüyor.

Görüşülecek başlıklar arasında kripto ekosisteminin can damarı sayılan şu alanlar yer alıyor:

• Stablecoin işlemleri ve vergilendirme esasları,

• Kripto madenciliği (mining) ve staking gelirleri,

• Kripto kredi (lending) faaliyetleri,

• Wash sale (yapay zarar doğurma amaçlı işlemler) kuralları,

• Kripto para ile yapılan bağışlar,

• Mükelleflerin bildirim ve beyan yükümlülükleri.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN "BÖLÜNMÜŞ YAKLAŞIM"A DESTEK

Kapsamlı bir paketin tek seferde geçirilmesi yerine parçalara bölünerek incelenmesi, sektörün önde gelen savunuculuk kuruluşları tarafından olumlu bir hamle olarak görüldü.

The Digital Chamber, The Blockchain Association ve Crypto Council for Innovation, düzenlemelerin ayrı başlıklar halinde ele alınmasının daha sağlıklı ve şeffaf bir yasama süreci doğuracağını savunuyor.

Süreci yakından takip eden Digital Sovereignty Alliance ise bu girişimi, ABD kripto vergi politikası tarihi açısından en önemli gelişmelerden biri olarak nitelendirdi.

Kuruluş, PARITY Yasası’nın staking, madencilik ve kredi gibi alanlara ayrılarak incelenmesinin, yasa yapıcıların detayları gözden kaçırmasını engelleyeceğini ve aceleye getirilmiş hatalı kararların önüne geçeceğini belirtti.

Komiteden sızacak ilk raporlar ve uzmanların sunacağı görüşler, kripto varlıklarda küresel regülasyon rüzgarının yönünü tayin edebilir. Yatırımcıların ve borsaların gözü kulağı yarın Washington'dan gelecek açıklamalarda olacak.

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