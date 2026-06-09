Yatırımcıların yakından takip ettiği yabancı takas oranlarında hareketlilik sürüyor. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 9 Haziran Salı gününe ait “günlük yabancı oranları” raporunu yayımladı.

Raporda, günlük bazda yabancı payı değişen şirketlerin yanı sıra günlerdir istikrarlı şekilde yabancı girişi ve çıkışı yaşayan hisseler dikkat çekti.

GÜNLÜK BAZDA EN ÇOK ALINAN VE SATILANLAR

Günün ilk verilerine göre yabancı yatırımcıların günlük bazda ilgisini en çok çeken hisse MAGEN oldu. Şirket, 10.07 baz puanlık artışla listenin başında yer aldı. MAGEN’i 4.3 baz puanlık yükselişle GENKM ve 2.27 baz puanlık artışla EUPWR takip etti.

Yabancı payının günlük bazda en çok azaldığı hisselerde ise başı -3.1 baz puanla EKOS çekti. Listenin devamında -2.16 baz puanla TUREX ve -2.12 baz puanla ARTMS yer aldı.

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6 GÜNDÜR KESİNTİSİZ YABANCI GİRİŞİ OLAN HİSSELER

Kısa vadeli hareketlerin ötesinde, yabancı yatırımcının istikrarlı bir şekilde pozisyon artırdığı hisseler de raporda listelendi. Son 6 işlem günüdür yabancı payı sürekli artış gösteren ve dikkat çeken 5 şirket şunlar oldu:

• AKFIS

• BASGZ

• DAGI

• ENERY

• NETAS

YABANCININ 6 GÜNDÜR ÇIKIŞ YAPTIĞI HİSSELER

Diğer taraftan, yabancı portföylerinde aralıksız bir azaltım trendine giren şirketler de göze çarptı. Tam 6 gündür yabancı oranları sürekli düşüş kaydeden 5 hisse ise raporda şu şekilde sıralandı:

• AKSUE

• ASGYO

• BIGEN

• CRFSA

• EDATA

Uzmanlar, genel borsa endeksindeki yabancı payının yüzde 33 seviyelerindeki yatay seyrine rağmen özellikle 6 gündür aralıksız pozisyon değiştirilen hisselerdeki trendlerin yatırımcı stratejilerinde önemli birer gösterge olabileceğini belirtiyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 314.25 3.103.137.226,00 % 2.03 11:22 THYAO 298.5 2.626.918.807,50 % 0.42 11:22 SASA 2.53 2.458.646.869,22 % -2.32 11:22 AKBNK 67.15 2.286.510.474,45 % 0.37 11:22 ISKPL 12.89 2.227.794.086,88 % -5.84 11:22 Tüm Hisseler

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