İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor.

Peki gram altın, çeyrek altın, ons altın ve diğer altın türlerinde son durum ne? İşte 23 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...

23 NİSAN 2026 ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Gram altın alış fiyatı 6.806,44 TL, satış fiyatı ise 6.807,34 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın alış fiyatı 11.115,00 TL, satış fiyatı 11.243,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Yarım altın

Yarım altın alış fiyatı 22.209,00 TL, satış fiyatı 22.446,00 TL olarak kaydedildi.

Tam altın

Tam altın alış fiyatı 43.990,00 TL, satış fiyatı 44.854,23 TL seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.309,00 TL, satış fiyatı 44.754,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ata altın

Ata altın alış fiyatı 45.364,68 TL, satış fiyatı 46.505,31 TL seviyesinde.

Gremse altın

Gremse altın alış fiyatı 109.974,99 TL, satış fiyatı 112.479,55 TL olarak kaydedildi.

Ons altın

Ons altın alış fiyatı 4.711,39 dolar, satış fiyatı 4.712,00 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında genel görünüm yatay seyrederken, küresel piyasalarda oluşan dengeli fiyatlama dikkat çekiyor. Özellikle ABD verileri ve merkez bankası politikaları, altın üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.