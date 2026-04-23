Altın fiyatları yatay seyrini sürdürürken gram, çeyrek ve ons altın fiyatları küresel piyasalardaki dengeli görünümün etkisiyle yön arayışını sürdürüyor.
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor.
Peki gram altın, çeyrek altın, ons altın ve diğer altın türlerinde son durum ne? İşte 23 Nisan 2026 güncel altın fiyatları...
23 NİSAN 2026 ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Gram altın
Gram altın alış fiyatı 6.806,44 TL, satış fiyatı ise 6.807,34 TL seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın
Çeyrek altın alış fiyatı 11.115,00 TL, satış fiyatı 11.243,00 TL seviyesinde işlem görüyor.
Yarım altın
Yarım altın alış fiyatı 22.209,00 TL, satış fiyatı 22.446,00 TL olarak kaydedildi.
Tam altın
Tam altın alış fiyatı 43.990,00 TL, satış fiyatı 44.854,23 TL seviyesinde bulunuyor.
Cumhuriyet altını
Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.309,00 TL, satış fiyatı 44.754,00 TL seviyesinde işlem görüyor.
Ata altın
Ata altın alış fiyatı 45.364,68 TL, satış fiyatı 46.505,31 TL seviyesinde.
Gremse altın
Gremse altın alış fiyatı 109.974,99 TL, satış fiyatı 112.479,55 TL olarak kaydedildi.
Ons altın
Ons altın alış fiyatı 4.711,39 dolar, satış fiyatı 4.712,00 dolar seviyesinde bulunuyor.
Altın fiyatlarında genel görünüm yatay seyrederken, küresel piyasalarda oluşan dengeli fiyatlama dikkat çekiyor. Özellikle ABD verileri ve merkez bankası politikaları, altın üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.