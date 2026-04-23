Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubunda 2,33 TL indirim yapıldı.

Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,33 TL indirim uygulanmaya başlandı. İndirim sonrası fiyatlar yeniden şekillendi.

Son olarak; 16 Nisan gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 4.04 TL indirim yapılmıştı.

Benzin grubunda ise şu an için bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

23 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı 62,76 TL, motorin fiyatı 69,35 TL, LPG fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 62,62 TL, motorin fiyatı 69,21 TL, LPG fiyatı 34,39 TL olarak kaydedildi.

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin fiyatı 63,73 TL, motorin fiyatı 70,47 TL, LPG fiyatı 34,87 TL seviyesinde işlem görüyor.

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin fiyatı 64,01 TL, motorin fiyatı 70,75 TL, LPG fiyatı 34,79 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları; küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi politikalarına bağlı olarak belirlenirken, rafineri çıkış fiyatları da pompa fiyatlarında etkili oluyor.