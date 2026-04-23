Google Haberler

Motorine 2,33 TL indirim gelirken İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 23 Nisan gece yarısından itibaren motorin grubunda 2,33 TL indirim yapıldı.

Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,33 TL indirim uygulanmaya başlandı. İndirim sonrası fiyatlar yeniden şekillendi.

Son olarak; 16 Nisan gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde motorine 4.04 TL indirim yapılmıştı.

Benzin grubunda ise şu an için bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Araç sahipleri dikkat! Motorine 2,33 TL indirim sonrası fiyatlar

23 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı 62,76 TL, motorin fiyatı 69,35 TL, LPG fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Araç sahipleri dikkat! Motorine 2,33 TL indirim sonrası fiyatlar

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı 62,62 TL, motorin fiyatı 69,21 TL, LPG fiyatı 34,39 TL olarak kaydedildi.

Araç sahipleri dikkat! Motorine 2,33 TL indirim sonrası fiyatlar

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin fiyatı 63,73 TL, motorin fiyatı 70,47 TL, LPG fiyatı 34,87 TL seviyesinde işlem görüyor.

Araç sahipleri dikkat! Motorine 2,33 TL indirim sonrası fiyatlar

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin fiyatı 64,01 TL, motorin fiyatı 70,75 TL, LPG fiyatı 34,79 TL seviyesinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 69.3
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.73
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.44
Gazyağı 82.37
Tüm Akaryakıt Fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları; küresel petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi politikalarına bağlı olarak belirlenirken, rafineri çıkış fiyatları da pompa fiyatlarında etkili oluyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Google Haberler