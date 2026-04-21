Yatırımcıların ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşların gözü kulağı, güne hareketli başlayan döviz kurlarında.

Bugün piyasaların odağında hem yerel hem de uluslararası ekonomi takvimi yer alıyor.

Doların küresel bazdaki gücünü gösteren endeksler ve euro/dolar paritesindeki değişimler, Türk lirası üzerindeki baskıyı belirleyen ana unsurlar arasında.

• Dolar/TL: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 44,90 sınırına yakın bir seyir izleyen dolar, dar banttaki hareketini sürdürüyor.

• Euro/TL: 53 TL eşiğinin üzerinde tutunmaya çalışan euro, Avrupa'dan gelecek ekonomik sinyallere göre yön bulmaya çalışıyor.

YATIRIMCININ TAKİBİ SÜRÜYOR

Ekonomik karar alma süreçlerinde hayati önem taşıyan döviz kurları, hem ithalat/ihracat dengesini hem de iç piyasadaki maliyetleri doğrudan etkiliyor.

Analistler, gün içindeki oynaklığa karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, piyasa oyuncuları merkez bankalarının hamlelerini ve jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor.