Mayıs’ta temettü takvimi yoğunlaşıyor; ALARK, MGROS, CCOLA dahil 16 şirket yatırımcısına nakit kâr payı dağıtacak.

Mayıs ayı, Borsa İstanbul yatırımcıları için temettü ödemelerinin yoğunlaştığı dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Birçok şirketin nakit kâr payı dağıtacağı ayda, yatırımcılar ödeme tarihlerini yakından takip ediyor.

İşte Mayıs ayında temettü ödeyecek öne çıkan şirketler ve detaylar...

MAYIS’IN İLK YARISINDA TEMETTÜ TAKVİMİ

Ayın ilk yarısında birçok şirket yatırımcılarına nakit temettü dağıtacak:

Çelebi (CLEBI)'de temettü zamanı! Hisse başına 103 TL ödeme Çelebi (CLEBI)'de temettü zamanı! Hisse başına 103 TL ödeme

04 Mayıs: Alarko Holding (ALARK) – Hisse başına net 2,623 TL
04 Mayıs: Ege Gübre (EGGUB) – Hisse başına net 2,13 TL
06 Mayıs: Eczacıbaşı Yatırım (ECZYT) – Hisse başına net 4,86 TL
06 Mayıs: Naturelgaz (NTGAZ) – Hisse başına net 0,74 TL
06 Mayıs: Mavi Giyim (MAVI) – Hisse başına net 1,673 TL
08 Mayıs: Kalekim (KLKIM) – Hisse başına net 0,554 TL
12 Mayıs: Coca-Cola İçecek (CCOLA) – Hisse başına net 1,215 TL
12 Mayıs: Anadolu Isuzu (ASUZU) – Hisse başına net 2,023 TL
13 Mayıs: Migros (MGROS) – Hisse başına net 3,873 TL
13 Mayıs: Turcas Petrol (TRCAS) – Hisse başına net 1,995 TL
13 Mayıs: Anadolu Efes (AEFES) – Hisse başına net 0,14 TL
14 Mayıs: Ege Profil (EGPRO) – Hisse başına net 0,545 TL

Formet Metal (FORMT) temettü kararını açıkladı Formet Metal (FORMT) temettü kararını açıkladı

MAYIS’IN İKİNCİ YARISI DA YOĞUN

20 Mayıs: Anadolu Grubu Holding (AGHOL) – Hisse başına net 0,593 TL
20 Mayıs: Erbosan (ERBOS) – Hisse başına net 2,295 TL
20 Mayıs: Lokman Hekim (LKMNH) – Hisse başına net 0,20 TL
22 Mayıs: Garanti BBVA Yatırım Ortaklığı (GRTHO) – Toplam 47,7 milyon TL nakit kâr payı

TEMETTÜDEN NASIL YARARLANILIR?

Temettü ödemesinden yararlanmak için yatırımcıların, hisseyi hak kullanım tarihinden bir gün önce portföyünde bulundurması yeterli oluyor.

Ancak temettü ödemesinin yapıldığı gün, hisse fiyatı brüt temettü tutarı kadar aşağıdan açılış yapıyor. Dağıtılan temettü tutarı ise yatırımcıların hesaplarına T+2 (iki iş günü) içerisinde net olarak aktarılıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
