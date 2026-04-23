Çelebi Hava Servisi A.Ş. (CLEBI) tarafından daha önce genel kurulda onaylanan temettü ödemesi için tarih netleşti. Şirketin 2025 yılı kârından dağıtacağı temettü, 24 Nisan 2026 tarihinde hak kullanım tarihi itibarıyla uygulanacak.

TEMETTÜ DETAYLARI AÇIKLANDI

Şirketin açıkladığı temettü planına göre yatırımcılara:

Brüt temettü: Pay başına 103,00 TL

Net temettü: Pay başına 87,55 TL dağıtım yapılacak.

HAK KULLANIM TARİHİ 24 NİSAN

Temettüden yararlanmak isteyen yatırımcılar için kritik tarih 24 Nisan 2026 olarak açıklandı. Bu tarihte hisseyi portföyünde bulunduran yatırımcılar temettü alma hakkı elde edecek.

HİSSE FİYATINDA DÜZELTME OLACAK

24 Nisan’da gerçekleşecek hak kullanım tarihiyle birlikte, hisse fiyatında temettü tutarı kadar teknik bir düzeltme yapılması bekleniyor.