İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son gününde dolar/TL ve euro/TL kurunda yaşanan hareketler izlenirken, yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu?", "Euro kaç TL?" sorularına yanıt arıyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar/TL, bugün saat 08:06 itibarıyla alışta 44,9817 TL, satışta 45,0379 TL seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı saatlerde alışta 52,7436 TL, satışta 52,8371 TL seviyesinde bulunuyor.

PİYASALARDA YÖN NE?

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve enflasyon verilerine ilişkin beklentiler döviz kurları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası adımları da kurun yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Fedfaiz kararı 29 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 21.00'da ilan edilecek.