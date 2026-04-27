Mackolik, mobil uygulama performansında yeni bir rekora imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mackolik ve Sahadan uygulamalarında 26 Nisan 2026 tarihinde günlük kullanıcı sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

DERBİ GÜNÜNDE KULLANICI SAYISI 6 MİLYONU AŞTI

Açıklamada, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olduğu 26 Nisan'da 6,37 milyon günlük kullanıcıya ulaşıldığı belirtilirken, önceki rekorun 1 Aralık 2025'te 6,10 milyon olarak kaydedildiği hatırlatıldı.

2026 PERFORMANSI İÇİN ÖNEMLİ BİR AŞAMA

Şirket, mobil uygulama performansının en önemli göstergelerinden biri olan günlük ortalama kullanıcı sayısına da olumlu yansıması beklenen bu artışın, 2026 yılı performansı açısından önemli bir eşik olduğunu vurguladı.