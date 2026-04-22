Türkiye genelinde birçok markette ürünleri bulunan DKC Grup Gıda ile Bolaman Park Gıda hakkında mahkeme tarafından geçici konkordato kararı verildi. Yaklaşık 51 milyon lira sermayeye sahip olan şirketin mali yeniden yapılandırma sürecine girdiği belirtildi.

Fatsa 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi kararı doğrultusunda DKC Grup Gıda’ya 3 ay süreyle geçici konkordato mühleti verildi. Karar, şirketin mali yapısını yeniden düzenlemesi için geçici koruma sağlıyor.

ORTAKLAR DA DAHİL EDİLDİ

14 yıllık geçmişe sahip DKC Grup Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin yanı sıra Bolaman Park Gıda Ürünleri ve Ticaret Anonim Şirketi ile şirket sahipleri Cemal Can Gür, Doğukan Gür, Ömer Faruk Gür ve Turgay Kaynar da 3 ayla sınırlı geçici konkordato sürecine dahil edildi.

HANGİ ÜRÜNLERİ ÜRETİYORDU?

DKC Grup Gıda, Nut Master markasıyla fındık ezmesi, fındık kreması ve yer fıstığı ezmesi gibi ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor.