Yemek tarifi ve yaşam tarzı platformu Food52, bir dönem yakaladığı hızlı büyümenin ardından ciddi bir finansal çöküş yaşadı. Artan borç yükü, zayıflayan gelir yapısı ve finansman desteğinin kesilmesi şirketi iflasa sürükledi. ABD'de başlatılan süreç kapsamında Food52'nin varlıkları parça parça satışa çıkarıldı.

FİNANSMAN KESİLDİ, KRİZ DERİNLEŞTİ

Food52, Aralık 2025'te ABD'de tasfiye kapsamında iflas koruması başvurusunda bulundu. Sürecin en kritik kırılma noktası ise şirketin finansman sağlayıcısının desteğini çekmesi ve nakit akışının durması oldu.

İflas başvurusu sırasında şirketin borcunun 17 milyon doların üzerinde olduğu, buna karşılık varlıklarının oldukça sınırlı kaldığı belirtildi.

PARÇA PARÇA SATIŞ: DEĞER HIZLA ERİDİ

İflas süreci kapsamında Food52 tek bir bütün olarak satılmadı. Şirketin farklı iş kolları ayrı ayrı el değiştirdi.

Ana medya ve içerik işi yaklaşık 10 milyon dolar karşılığında America's Test Kitchen tarafından satın alınırken, ev dekorasyonu markası Schoolhouse 2,2 milyon dolara, mutfak ürünleri markası Dansk ise yalnızca 250 bin dolara satıldı.

300 MİLYON DOLARDAN ÇÖKÜŞE

Food52'nin yaşadığı değer kaybı dikkat çekti. Şirket, 2021 yılında yaklaşık 300 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı.

Ancak dijital içerik gelirlerinin beklentileri karşılamaması ve agresif büyüme stratejileri finansal yapıyı zayıflattı. Reklam gelirlerindeki daralma ve e-ticaret modelinin sürdürülebilir olmaması, şirketin kârlılığa ulaşmasını engelledi.

FAALİYETLER SÜRECEK, YAPI DEĞİŞTİ

İflasa rağmen Food52 tamamen faaliyetlerini durdurmayacak. Şirket, yeni sahipleriyle birlikte yoluna devam edecek.

Yönetim, markanın güçlü topluluk yapısı ve içerik üretim kapasitesini koruyarak yeniden büyüme hedefinde olduklarını açıkladı. Ancak Food52 artık bağımsız bir yapı yerine, farklı şirketlerin kontrolünde faaliyet gösterecek.