Türkiye'nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın yeni unvanıyla faaliyet gösteren HK Kundura için iflas kararı verildi. Şirketin yaşadığı mali darboğazı aşamayarak konkordato sürecinden çıkamaması, iflasla sonuçlandı.

2025 yılında Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura, finansal sıkıntılarını aşmak için konkordato talebinde bulunmuştu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ SÜRE KARARI

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu kabul ederek geçici süre kararı verdi. Temmuz ayında verilen üç aylık geçici sürenin ardından şirkete iki ay daha iflas koruması tanındı. Ancak bu süreçte de mali yapı toparlanamayınca şirket için iflas kararı çıktı.

GEÇMİŞTE DE KONKORDATO SÜRECİ YAŞAMIŞTI

Çeşitli illerde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018 yılında yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Mahkeme kararıyla şirkete yönelik yeni haciz işlemleri durdurulmuştu.

Şirket, 2023 yılı Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını yeniden düzenlediğini açıklamıştı.

1948'E UZANAN BİR HİKAYE

Yeşil Kundura'nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atıldı.

Yıllar içinde büyüyerek Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markalarından biri haline gelen şirketin iflası, sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.