Türkiye'nin köklü ayakkabı markası Yeşil Kundura'nın yeni unvanı HK Kundura iflas etti. Şirket, konkordato sürecinden çıkamayarak faaliyetlerini sonlandırdı.

Türkiye'nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura'nın yeni unvanıyla faaliyet gösteren HK Kundura için iflas kararı verildi. Şirketin yaşadığı mali darboğazı aşamayarak konkordato sürecinden çıkamaması, iflasla sonuçlandı.

2025 yılında Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura, finansal sıkıntılarını aşmak için konkordato talebinde bulunmuştu.

MAHKEMEDEN GEÇİCİ SÜRE KARARI

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu kabul ederek geçici süre kararı verdi. Temmuz ayında verilen üç aylık geçici sürenin ardından şirkete iki ay daha iflas koruması tanındı. Ancak bu süreçte de mali yapı toparlanamayınca şirket için iflas kararı çıktı.

Yemek tarifi sitesi iflas etti! Parça parça sattılar Yemek tarifi sitesi iflas etti! Parça parça sattılar

GEÇMİŞTE DE KONKORDATO SÜRECİ YAŞAMIŞTI

Çeşitli illerde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018 yılında yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etmişti. Mahkeme kararıyla şirkete yönelik yeni haciz işlemleri durdurulmuştu.

Türkiye'de 400'den fazla şubesi vardı, ünlü tatlıcı iflas etti Türkiye'de 400'den fazla şubesi vardı, ünlü tatlıcı iflas etti

Şirket, 2023 yılı Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını yeniden düzenlediğini açıklamıştı.

1948'E UZANAN BİR HİKAYE

Yeşil Kundura'nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atıldı.

Türkiye'nin dev holdinginde miras krizi büyüyor! Konkordato ilan edildi Türkiye'nin dev holdinginde miras krizi büyüyor! Konkordato ilan edildi

Yıllar içinde büyüyerek Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markalarından biri haline gelen şirketin iflası, sektörde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsada banka dopingi: Hisselere yeniden alım geldiBorsada banka dopingi: Hisselere yeniden alım geldi
Yarın AKMGY, ALBRK ve BEGYO temettü ödemesi yapacakYarın AKMGY, ALBRK ve BEGYO temettü ödemesi yapacak

