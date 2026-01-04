Ekonomim'de yer alan habere göre, Aydın ve İzmir merkezli Atay Holding'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Maden, tarım, gıda, inşaat, akaryakıt ve sigortacılık başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren grupta, uzun süredir devam eden miras anlaşmazlıklarının ardından alt şirketler konkordato ilan etmeye başladı. Ege Bölgesi'nin en zengin ailelerinden biri olarak bilinen Ataylar'daki bu gelişme, iş dünyasında geniş yankı uyandırdı.

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Konkordato süreci kapsamında Aydın Linyit Madencilik ve Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş., Ototay İç ve Dış Pazarlama Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erdoğan Atay Yatırım Holding A.Ş. ile Mehmet Doğan Atay hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

MAHKEME KOMİSERLERİ ATADI

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato sürecini yürütmek üzere Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Maden Mühendisi Veyis Alpkaya’yı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

MİRAS KRİZİ HOLDİNGİ SARSTI!

Atay Holding'deki krizin temelleri, grubun kurucusu Erdoğan Atay'ın 2022 yılı sonunda 83 yaşında vefat etmesiyle atıldı. Bu gelişmenin ardından, Ege Bölgesi'nin en varlıklı ailelerinden biri olan Ataylar arasında kardeşler arası miras kavgası başladı.

1,5 MİLYAR DOLARLIK SERVET İDDİASI

İzmir ve Aydın merkezli grubun varlıklarının 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğu öne sürülürken, en küçük kardeş Süleyman Atay ile 2022'de hayatını kaybeden büyük kardeş Ahmet Atay'ın mirasçıları, ortanca kardeş Mehmet Doğan Atay hakkında ağır suçlamalarla dava açtı.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mehmet Doğan Atay'ın, holding hisselerini mal kaçırma amacıyla usulsüz şekilde üzerine geçirdiği iddiasıyla açılan dava, İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Miras davası sürerken, konkordato sürecinin holding ve bağlı şirketlerin geleceğini nasıl etkileyeceği merak konusu.