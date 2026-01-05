Yatırımcıların merakla beklediği Arf Bio (ARFYE) payları, bugün itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

916 milyon TL büyüklüğündeki halka arz sürecinde 19,50 TL fiyattan talep toplayan şirket, borsaya hızlı bir giriş yaptı.

TAVANDA 43 MİLYON LOT ALICI BEKLİYOR

Güne yoğun alım talebiyle başlayan ARFYE hisseleri, açılış seansıyla birlikte yüzde 10 prim yaparak 21,44 TL seviyesine yükseldi ve tavan oldu.

Yatırımcı ilgisinin yüksek olduğu hissede, ilk işlem gününün açılış seansında tavanda bekleyen alım emrinin 43,2 milyon Lot olduğu görüldü.

HANGİ ENDEKSLERE GİRDİ?

ARFYE payları, işlem görmeye başlamasıyla birlikte Borsa İstanbul’un kritik endekslerine de dahil edildi. Şirket bugünden itibaren şu endekslerde yer alacak:

• BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana

• BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm

• BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İzmir

KASAYA GİREN PARA NEREYE HARCANACAK?

Arf Bio, halka arzdan elde ettiği net geliri ağırlıklı olarak şirketi büyütmek ve finansal yapısını sağlamlaştırmak için kullanacak. İzahnamede yer alan fon kullanım raporuna göre strateji şöyle belirlendi:

• Yüzde 35 - Yüzde 45 (Aslan Payı Yatırıma): Sera, Mikro Alg üretim tesisleri ve Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları.

• Yüzde 20 - Yüzde 25 (Borçsuzlaşma): Mevcut finansal borçların kapatılarak bilançonun rahatlatılması.

• Yüzde 20 - Yüzde 25 (Operasyon): İşletme sermayesi ve hammadde tedariki.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.