Borsa İstanbul'da dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,77 yükselişle 11.702,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Yeni güne de rekor seviyeden başlayan endeks, açılışta önceki kapanışa göre 39,47 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.741,47 puana çıktı. Günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100, saat 13.00 itibarıyla 161,61 puan ve yüzde 1,38 artışla 11.863,61 puana yükseldi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR! TARİHİNDE İLK KEZ 12 BİN PUANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif seyrini koruyan BIST 100, gün içinde 11.893,02 puanı görerek rekor tazeledi. Endeks, günün ikinci yarısında yükselişini hızlandırarak yüzde 2'nin üzerine çıkan primle 11.943,46 puana ulaştı ve yeni tarihi zirvesini gördü.

Yükselişin devamında endeks, yüzde 2,5 primle tarihinde ilk kez 12.000 puan seviyesinin üzerine çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF HAVA

Küresel piyasalarda, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik iyimserliğin sürmesiyle pozitif bir görünüm öne çıkıyor. ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi sonrası petrol ve savunma sanayisi şirketlerinde görülen yükselişler de küresel risk iştahını destekliyor.

Bölgesel gerginlikler piyasalarda belirgin bir risk algısı yaratmazken, teknoloji ve yapay zeka hisselerine olan ilgi devam ediyor. Yapay zeka şirketlerinin yatırımlarını sürdüreceği ve kârlılıklarını artıracağına yönelik beklentiler, yeni yılda piyasalarda risk iştahını artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed)'e ilişkin faiz indirim beklentileri de nisan ayından bu yana teknoloji ve yapay zeka hisseleri üzerinden piyasalara destek vermeyi sürdürüyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor.