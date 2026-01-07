Piyasalar, açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim döngüsüne gireceğine dair güçlenen inançla moral buluyor.

BIST 100 endeksinin bu tarihi yükselişinin arkasında yatan temel nedenler şunlar:

• Enflasyon Verisi ve Faiz İndirimi: Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, TCMB'nin elini rahatlattı. Piyasalar, 22 Ocak’taki toplantıda 150-200 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlamaya başladı.

• CDS Primindeki Düşüş: Türkiye’nin kredi risk primindeki (CDS) gerileme, yabancı yatırımcı algısının iyileştiğini ve risk iştahının arttığını gösteriyor.

• Sektörel Ayrışma: Güne bankacılık endeksi öncülüğünde başlansa da gün ortasında bankalarda kâr satışları (yüzde 1,08 düşüş) görülürken, bayrağı holding endeksi (yüzde 1,24 artış) devraldı.

UZMAN GÖZÜYLE 2026 BEKLENTİLERİ: "YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?"

Piyasa uzmanları, 2026 yılının borsa için pozitif geçeceğini öngörmekle birlikte, kısa vadeli düzeltmelere karşı yatırımcıları uyarıyor.

INVEO Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy, ekonomim.com'a yaptıkları değerlendirmelerde dikkat çeken konu başlıklarını sıraladı.

"BİR MOLA PARKURU GELEBİLİR"

Karayazıcı, ekim ayından bu yana süren yükseliş trendine dikkat çekerek şunları kaydetti:

• HEDEF: İlk çeyrekte yükselişin dolar bazında 300 dolar seviyesine (yaklaşık 13.000 puan) kadar devam etmesi muhtemel.

• Uyarı: Mevcut bölge bir "mola parkuru" olabilir. Endeksin birkaç hafta yatay seyretmesi veya 11.500 puan civarına sınırlı bir geri çekilmesi şaşırtıcı olmaz.

• Uzun Vade: 2026'nın son çeyreğine kadar 320 dolar seviyeleri test edilebilir.

"FAVORİ YATIRIM ARACI BORSA"

Özsoy, borsayı 2026'nın en güçlü yatırım aracı adayı olarak görüyor ancak yeni girişler için temkinli olunmasını öneriyor:

• Strateji: Yeni pozisyon açacak yatırımcılar için şu anki seviyeler riskli olabilir. 22 Ocak faiz kararına kadar 11.800 puana doğru sarkmalar alım fırsatı yaratabilir.

• Faiz Beklentisi: TCMB'den ocak ayında güçlü bir indirim (200 baz puana kadar) gelebilir.

• Yılın Geneli: İlk çeyrek sert iniş çıkışlara sahne olabilir ancak nisan ayı sonrasında dezenflasyonun hissedilmesiyle daha istikrarlı bir yükseliş bekleniyor.

Borsa İstanbul'da ana yön yukarıyı gösterse de uzmanlar 12.000 puan üzerindeki kalıcılığın teyit edilmesini ve olası kâr satışlarında 11.800 destek seviyesinin takip edilmesini öneriyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.