Haftanın mutlak kazananı, klinik araştırma sonuçlarıyla dikkatleri üzerine çeken biyoteknoloji sektörü oldu. Küçük ölçekli şirketler, büyük teknoloji devlerini geride bırakan bir performans sergiledi:

Regencell Bioscience (RGC): Hafta başından itibaren başlayan ralliyle yüzde 60,10 oranında değer kazanarak haftanın en çok kazandıran hissesi oldu.

Monte Rosa Therapeutics (GLUE): Yüzde 45,41’lik artışla yatırımcısına en çok kazandıran ikinci kağıt olarak kayıtlara geçti.

NovaBay Pharmaceuticals (NBY): Haftalık yüzde 43,98 yükseliş kaydederek 10 dolar barajını aştı.

Erasca (ERAS): Onkoloji alanındaki gelişmeleriyle yüzde 42,42 oranında primlendi.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDE INTEL VE ALPHABET RÜZGARI

Nasdaq 100 endeksinin lokomotif şirketleri arasında bu hafta en çok öne çıkan isim Intel oldu. Yarı iletken sektöründeki toparlanma ve yeni nesil işlemci mimarilerine olan güven, dev şirketlerin hisselerini yukarı taşıdı:

Intel (INTC): Haftalık yüzde 6,47 artışla 42,63 dolar seviyesine ulaştı.

Alphabet (GOOGL): Yapay zeka servislerindeki pazar payını artırmasıyla yüzde 2,44 yükselerek teknoloji devleri arasındaki en stabil kazançlardan birini sundu.

Micron Technology (MU): Veri merkezlerinden gelen yoğun bellek talebiyle yüzde 10,02’lik bir yükseliş sergileyerek çip sektöründeki yükselişe öncülük etti.

Microchip Technology (MCHP): Yüzde 11,65’lik sıçramasıyla haftanın sürpriz yapan büyük ölçekli şirketleri arasında yer aldı.

KAZANÇLARIN ARKASINDAKİ TEMEL DİNAMİKLER

Bu hafta Nasdaq’ta yaşanan yükselişin merkezinde iki ana unsur yer alıyor: AI Donanım Talebi ve Bellek Süper Döngüsü. Yatırımcıların 2026 yılı için portföylerini yeniden yapılandırmasıyla birlikte, özellikle SanDisk gibi veri depolama şirketlerine ve Nvidia gibi yapay zeka işlemcisi üreten devlere sermaye akışı hızlandı. Ayrıca, biyoteknoloji tarafında beklenen klinik onayların Ocak ayına denk gelmesi, bu sektördeki volatiliteyi kazanca dönüştürdü.

YARIN İÇİN KRİTİK BEKLENTİ

Haftanın bu güçlü performansı, yarın açıklanacak olan ABD istihdam verileriyle test edilecek. Analistler, verilerin beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda Nasdaq endeksinin 2026’nın ilk ayını rekor seviyelerde tamamlayabileceğini öngörüyor.