Küresel piyasalar, 2026 yılının ilk haftasında sergilediği agresif yükselişin ardından bir "soluklanma" dönemine girdi. Yahoo Finance ve Dow Jones verilerine göre, S&P 500 ve Nasdaq vadeli endeksleri yatay bir seyir izlerken, Dow Jones endeksi finans sektöründeki baskıyla hafif geriledi.

İstihdam Piyasasından Karışık Sinyaller

Piyasaların yön bulmakta zorlanmasının ana nedenlerinden biri, ABD ekonomisinden gelen çelişkili veriler oldu:

ADP Özel Sektör İstihdamı: Aralık ayında 41.000 kişilik bir artış göstererek beklentilerin üzerine çıktı. Bu durum, Kasım ayındaki gerilemenin ardından toparlanma sinyali olarak algılandı.

JOLTS Verileri: Öte yandan, açık iş pozisyonlarını gösteren JOLTS raporu, iş gücü piyasasında belirgin bir soğumaya işaret etti. Yatırımcılar, bu verileri Federal Rezerv'in (Fed) bir sonraki faiz kararı için kritik bir gösterge olarak değerlendiriyor.

Enerji Sektöründe "Venezuela" Hareketliliği

Piyasaların odağındaki bir diğer önemli gelişme ise enerji tarafında yaşandı. Başkan Trump'ın Venezuela'dan petrol ihracatını güvence altına aldığını açıklamasının ardından, ağır ham petrol işleme kapasitesine sahip olan ABD'li rafineri şirketlerinin (Valero, Marathon Petroleum, Philips 66) hisselerinde hareketlilik görüldü. Petrol fiyatları ise küresel arz-talep dengesine dair belirsizliklerle dalgalı bir seyir izliyor.