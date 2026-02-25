Yapay zekaya yönelik sermaye harcamalarındaki sürprizler ve sektörün yaratabileceği yıkıcı etkilere ilişkin artan endişeler, hisse senedi piyasalarında yeni bir oynaklık dalgası yarattı. Goldman Sachs ise belirsizlik ortamının uzun vadede de devam edebileceğine dikkat çekti.

Son haftalarda bellek çip üreticilerinin hisseleri yükseliş gösterirken, yazılım şirketleri tarafında sert satışlar görüldü. Goldman analistlerine göre kısa vadeli kazançlar güçlü kalmaya devam etse de yatırımcılar, sektörün karşı karşıya olduğu uzun vadeli risklere daha fazla odaklanıyor.

2026'DA 667 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA BEKLENTİSİ

Banka, hiper ölçekli veri merkezi yatırımlarının güçlü seyrini sürdüreceğini öngörüyor. 2026 yılında sermaye harcamalarının yıllık yüzde 62 artışla 667 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Ancak analistler, büyüme hızında yılın ilerleyen dönemlerinde zirve görülebileceğini ve harcama ivmesinin yavaşlaması halinde bazı yapay zeka altyapı hisselerinin baskı altında kalabileceğini belirtiyor.

NVIDIA'DA FİYAT-KÂR UYUMSUZLUĞU

Goldman'a göre şirket kazançları güçlü olsa da Nvidia hissesinde fiyat ile kâr arasındaki son dönemde oluşan uyumsuzluk dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların "Aşırı kazanç" endişesi taşıdığını ve yüksek getirilerin sürdürülmesinin zorlaşabileceğini gösteriyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR GETİRİ İÇİN SEÇİCİLİK ARTACAK

Goldman Sachs analistleri, yapay zeka kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte yatırımcıların daha seçici davranacağını vurguluyor. Sürdürülebilir faydaların belirlenebilmesi için şirketlerin rekabetçi konumlandırması, giriş engelleri ve fiyatlandırma gücü gibi kriterlerin daha detaylı analiz edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Ayrıca yapay zekanın yaratabileceği yıkıcı etkilere yönelik endişelerin kısa vadede tamamen ortadan kalkmasının zor olduğu belirtiliyor.

KRİZ ENDİŞESİ TAŞIYAN ŞİRKETLERE UYARI

Bankaya göre yatırımcı güvenini yeniden kazanmak isteyen şirketlerin ya birkaç çeyrek boyunca iş sürekliliğini net biçimde ortaya koyması ya da değerlemelerinde belirgin bir gerileme yaşanması gerekiyor.

2026 yılı boyunca daha fazla şirketin yapay zeka kaynaklı verimlilik artışlarını ölçmesi bekleniyor. Ancak bu kazanımların kalıcı kârlılığa dönüşmesi, şirketlerin elde ettikleri ek faydayı fiyat indirimleri veya maliyet artışlarıyla dağıtmak yerine bilançolarında tutabilmelerine bağlı olacak.