Ramazan Bayramı yaklaşırken yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibinin gündeminde bayram ikramiyesi yer alıyor. "Bayram ikramiyesi ne kadar olacak?" sorusu yanıt ararken, SGK eski Başmüfettişi İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'ndeki değerlendirmelerine göre Ankara kulislerinde 2026 Ramazan Bayramı için 5 bin TL rakamı öne çıkıyor.

YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU ÖNE ÇIKIYOR

Ekonomi yönetiminin bütçe dengeleri ve dezenflasyon sürecini gözeterek artışı yüzde 25 seviyesinde sınırlı tutabileceği konuşuluyor. Bu çerçevede mevcut 4 bin TL'lik ikramiyenin 5 bin TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Kulislerde 5 bin 500 TL hatta zayıf da olsa 6 bin TL ihtimali dillendirilse de, mevcut tabloya göre 5 bin TL seçeneği daha güçlü görülüyor

GEÇMİŞ YILLARDA İKRAMİYE TUTARI NE KADARDI?

Bayram ikramiyesi uygulaması 2018 yılında 1.000 TL olarak başlatıldı.

-2018-2020 döneminde tutar 1.000 TL olarak sabit kaldı.

-2021'de 1.100 TL'ye yükseltildi.

-2023'te 2 bin TL oldu.

-2024’te 3 bin TL'ye çıkarıldı.

-2025'te ise 4 bin TL olarak uygulandı.

Artışlar herhangi bir resmi endekse ya da asgari ücrete bağlı olmadan, dönemsel kararlarla belirlendi. Bu nedenle her bayram öncesi yeni tutar merak konusu olmaya devam ediyor.

28 ŞUBAT KRİTİK TARİH

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart Cuma'ya denk geliyor. İkramiyeden yararlanmak isteyen ancak henüz emeklilik başvurusu yapmamış olanlar için 28 Şubat tarihi kritik eşik olarak öne çıkıyor. Bu tarihe kadar SGK'ya dilekçe veren ve emeklilik şartlarını sağlayanların bayram ikramiyesi listesine dahil edilmesi bekleniyor.

KİM NE KADAR ALACAK?

Ödeme tutarı herkes için aynı olmayacak.

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki kendi çalışmasıyla emekli olanlar ikramiyenin tamamını alacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Örneğin ikramiye 5 bin TL olarak belirlenirse; yüzde 50 oranında dul aylığı alan bir eş 2 bin 500 TL, yüzde 25 oranında yetim aylığı alan bir çocuk 1.250 TL alacak.

Sürekli iş göremezlik geliri alanlara da iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Sadece emekliler değil; şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları ve şampiyon sporcular da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

Buna karşılık primsiz 65 yaş aylığı alanlar, primsiz engelli maaşı alanlar ile banka ve oda sandıklarından emekli olanlar SGK'nın bu ödemesinden faydalanamıyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin, gelenek bozulmadan bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Tahsis numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin mart ayının ortasından itibaren, Ramazan'ın son haftasında kademeli şekilde başlaması öngörülüyor.