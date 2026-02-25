MSCI'ın endeks kararı, Borsa İstanbul’da Kiler Holding hisselerinde sert satışa yol açtı. Küresel endeks sağlayıcısının şirketi standart endekse ekleme kararını yürürlüğe koymaması, hissede yoğun satış baskısını tetikledi.

KİLER HOLDİNG NEDEN TABAN OLDU? YÜZDE 10 DÜŞTÜ!

Kiler Holding (KLRHO) hisseleri, kararın ardından yüzde 10 değer kaybederek 382,5 TL'ye geriledi ve taban fiyatı gördü.

Hissede taban oluşmasının temel nedeni, MSCI'ın daha önce duyurduğu endeks yükseltme kararını iptal etmesi oldu. Standart endekse dahil edilme beklentisi, özellikle yabancı yatırımcı girişine yönelik pozitif fiyatlamaya yol açmıştı. Bu beklentinin ortadan kalkması ise satışları hızlandırdı.

ENDEKS YÜKSELTME KARARI İPTAL EDİLDİ

MSCI açıklamasında, yatırımcılardan gelen geri bildirimler doğrultusunda Kiler Holding'in halka açıklık oranına ilişkin belirsizlik bulunduğu belirtildi.

Şirket hisselerinde yabancı yatırımcıya açıklık durumunu gösteren serbest dolaşım faktörü (FIF) çarpanının 0,25 olarak belirlendiği ifade edildi. Bu kapsamda Kiler Holding’in küçük ölçekli şirketlerin yer aldığı "small cap" listesinde kalacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fiili dolaşımdaki pay oranına ilişkin belirsizlik hakkında piyasa katılımcılarından gelen geri bildirimler doğrultusunda, Şubat 2026 endeks gözden geçirmesi kapsamında alınan büyüklük sınıfı yükseltme kararı yürürlüğe alınmayacaktır."

HALKA AÇIKLIK ORANI YÜZDE 21

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) verilerine göre Kiler Holding'in fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 21 seviyesinde bulunuyor.

MSCI, şirketin halka açıklık oranına ilişkin incelemelerin sürdüğünü de duyurdu.

YABANCI AKIŞI BEKLENTİSİ ORTADAN KALKTI

MSCI endeks kararları, özellikle yabancı yatırımcı fonlarının pozisyonlanması açısından kritik önem taşıyor. Standart endekse dahil edilme beklentisinin ortadan kalkması, potansiyel fon girişlerinin sınırlanacağı algısını güçlendirdi. Bu durum da KLRHO hisselerinde sert satış ve taban fiyat oluşumuna neden oldu.