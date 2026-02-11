MSCI, üç ayda bir gerçekleştirdiği Global Yatırım Yapılabilir Endeksler gözden geçirmesinin şubat ayı sonuçlarını duyurdu. Son revizyonla birlikte Türkiye endekslerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Açıklamaya göre Türkiye'den 5 şirket MSCI endekslerine dahil edilirken, 4 şirket endeks kapsamından çıkarıldı.

GLOBAL STANDARD ENDEKSİ'NDE TEK DEĞİŞİKLİK: KİLER HOLDİNG

MSCI Global Standard Endeksleri kapsamında yer alan Türkiye Endeksi'ne Kiler Holding dahil edildi. Endeksin diğer bileşenlerinde ise herhangi bir revizyona gidilmedi.

SMALL CAP ENDEKSİ'NDE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM

MSCI Global Small Cap Endeksleri Türkiye Endeksi'ne dört yeni şirket eklendi:

Batısöke Söke Çimento

Işıklar Enerji

Katılımevim Tasarruf

SASA Polyester

Aynı endeksten çıkarılan şirketler ise şu şekilde oldu:

Borusan Birleşik Boru

Ege Endüstri

Kiler Holding

Tekfen Holding

MICRO CAP ENDEKSİ'NDE DEĞİŞİKLİK YOK

MSCI Global Micro Cap Endeksleri Türkiye Endeksi'nde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

MSCI tarafından duyurulan tüm değişikliklerin 27 Şubat 2026 Cuma günü piyasa kapanışının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

MSCI ENDEKSİ NEDİR?

MSCI (Morgan Stanley Capital International) endeksleri, dünya genelindeki hisse senedi piyasalarının performansını ölçmek için oluşturulan ve küresel yatırımcılar tarafından referans alınan göstergelerdir.

Bu endeksler; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki şirketleri piyasa değeri ve likidite kriterlerine göre sınıflandırır. Bir hissenin MSCI endeksine dahil edilmesi, o şirkete yönelik yabancı yatırımcı ilgisini artırabilir. Endeksten çıkarılması ise bazı fonların ilgili hissedeki pozisyonlarını azaltmasına neden olabilir.