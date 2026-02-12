Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Şubat haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Verilere göre yabancı yatırımcıların alım eğilimi sürdü.

HİSSEDE 10 HAFTADIR ALIM

Yabancı yatırımcılar 6 Şubat haftasında 134,3 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirdi. Böylece yabancılar, 28 Kasım haftasından bu yana art arda 10 haftadır hisse tarafında net alıcı konumunda yer aldı.

Önceki hafta ise 455 milyon dolarlık hisse ve 721,8 milyon dolarlık tahvil alımı yapılmıştı.

TAHVİL TARAFINDA DA ALIM 255 MİLYON DOLARI AŞTI

Yabancılar aynı haftada 255,6 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı.

Hisse senedi stoku 42,37 milyar dolardan 41,54 milyar dolara gerilerken, tahvil stoku 22,40 milyar dolardan 22,57 milyar dolara sınırlı artış gösterdi.