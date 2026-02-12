11 Şubat itibarıyla başlayan ve 10 Mart seans sonuna kadar devam edecek olan "açığa satış ve kredili işlem yasağı", ZERGY paylarında geri çekilmeyi hızlandırdı.

Haftalık değer kaybı yüzde 6’yı aşan hisse, bugün (12 Şubat) devre kesicilerin ardından yüzde 9,97 değer kaybıyla 18,78 TL fiyattan tabana kilitlendi.

BOFA VE MARBAŞ SATIŞIN BAŞINI ÇEKİYOR

Saat 15:59 itibarıyla netleşen AKD verilerine göre hissede para girişi çıkışı net -46 milyon TL seviyesinde gerçekleşirken, satış tarafındaki kurumların baskısı dikkat çekiyor:

• Satanlar Listesi: Satışların lokomotifi yüzde 34,02 pay ve 1,69 milyon lot ile Bank of America (BofA) oldu. Onu yüzde 29,46 payla Marbaş ve yüzde 26,89 payla İntegral takip etti.

• Alanlar Listesi: Satış baskısını karşılamaya çalışan tarafta ise 636 bin lot ile İş Yatırım (yüzde 12,77) ilk sırada yer aldı. Onu sırasıyla Halk, Phillip, Deniz ve Ziraat takip etse de bu alımlar tabanı bozmaya yetmedi.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Hissede yaşanan bu sert volatilite sonrası uzmanlar, 10 Mart'a kadar sürecek olan kredili işlem yasağının likiditeyi kısıtlayabileceği konusunda uyarıyor.

18,78 TL seviyesindeki taban fiyatın, önümüzdeki seanslarda destek oluşturup oluşturmayacağı piyasa tarafından yakından izleniyor.

