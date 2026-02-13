Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,47 puan ve yüzde 0,07 artışla 14.189,96 puana çıktı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,35 ile ulaştırma, en fazla düşen ise yüzde 1,55 ile metal ana sanayi oldu.

GÜNDEMDE ENFLASYON VERİSİ VAR

Küresel piyasalar, yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik endişelerin tekrar artmasıyla yeni bir satış dalgasıyla karşı karşıya kalırken bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını alıcılı bir seyirde tamamlarken 14.320,87 puanı görerek rekor tazeledi.

ÖDEMELER DENGESİ VERİLERİ GELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Aralık 2025'te cari işlemler hesabında 7 milyar 253 milyon dolarlık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 691 milyon dolarlık açık verildi.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,23'ten yüzde 24,11'e yükseldi.

AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngörmüştü.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de enflasyonunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.000 ve 13.800 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.