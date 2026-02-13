ABD’de ocak ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 2.4, aylık bazda ise yüzde 0.2 ile beklentilerin altında geldi. Beklentiler, yıllık artışın yüzde 2,5 seviyesinde olacağı yönündeydi.

Beklentilerin altında kalan bu rakamlar, Fed’in üzerindeki "şahin" tutum baskısını hafifletirken, küresel risk iştahını da anında tetikledi.

Uzmanlar, olası bir yüksek verinin piyasalarda sert satışlara neden olabileceği konusunda uyarıyordu ancak gelen düşük veri "alım fırsatı" senaryolarını güçlendirdi.

ALTIN YEŞİL MUMLARA TUTUNDU

Enflasyonun dizginlendiği sinyaliyle birlikte yatırımcıların güvenli limanı altın, son dönemin en sert yükselişlerinden birine imza attı.

Veri öncesi yüzde 1 primli seyreden ons altın, rakamların açıklanmasıyla vites artırarak 9.889 dolar seviyesine dayandı. İç piyasada altının gramı 7.021 TL bandını aştı.

DÖVİZ VE KRİPTO PARA PİYASASINDA SON DURUM

Dolar ve euro tarafında stabilite korunmaya çalışılırken, kripto para dünyasında ise enflasyon verisi sonrası dalgalı bir seyir izlendi. Dolar 43,74 TL, euro ise 51,92 TL seviyelerinde kayda geçti.

Kripto tarafında "haber satışı" etkisi hissedildi. 70 bin dolar barajını test eden Bitcoin (BTC), verinin ardından 67 bin dolar seviyelerine geri çekildi. Ethereum (ETH) ise 1.960 dolar civarında dengelenme çabasında.

ABD'den gelen bu veriler, Fed'in faiz indirim sürecine beklenenden daha erken başlayabileceği umudunu yeşertti. Ancak piyasalar, istihdam verileri ve Fed yetkililerinden gelecek sözlü yönlendirmeleri takip etmeye devam edecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.