Saat 12.25 verilerine göre Borsa İstanbul'un lokomotif hisseleri hacim sıralamasında ilk sıraları parselledi.

Özellikle Türk Hava Yolları (THYAO) ve Pegasus (PGSUS) havacılık tarafında dikkat çekerken, İş Bankası (ISCTR) ve Akbank (AKBNK) bankacılık endeksini hacim bazında sırtlıyor.

İşte saat 12.26 itibarıyla hacmiyle öne çıkan kritik hisseler ve performansları:

• THYAO: 348,250 TL seviyesinde pozitif seyirle hacim liderlerinden biri.

• BIMAS: 704,000 TL fiyatıyla perakende tarafında güçlü duruşunu sürdürüyor.

• KCHOL & EREGL: Koç Holding ve Erdemir, piyasa genelindeki yatay/negatif eğilime paralel olarak hafif geri çekilmelerle işlem görüyor.

• ASELS & ASTOR: Savunma ve enerji sektörünün devleri, sırasıyla 301,500 TL ve 186,800 TL fiyatlarıyla hacim yarışında üst sıralarda kalmaya devam ediyor.

F/K ORANLARI VE DEĞERLEMELER DİKKAT ÇEKİYOR

Türk Hava Yolları 4,55 F/K oranıyla "ucuz" kategorisindeki yerini korurken, Aselsan’ın 60,69 gibi yüksek bir F/K ile işlem görmesi yatırımcıların büyüme odaklı ilgisini yansıtıyor.

SASA ve SAHOL hisselerinin ise çarpanlar bazında mevcut piyasa koşullarında farklılaştığı görülüyor.

PİYASA KAPANIŞA ODAKLANDI

Dünkü 14.180,48 puanlık rekor kapanışın ardından, bugün öğle saatlerindeki bu yoğun işlem trafiği, haftalık kapanışın yönü tayin edecek.

Analistler, 14.000 puan üzerindeki kalıcılığın teknik açıdan kritik olduğunu vurgularken, hacmin büyük hisselerde toplanmasını "sağlıklı bir konsolidasyon" belirtisi olarak yorumluyor.

