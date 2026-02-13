Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sosyal medya fenomeni Enes Batur yeniden gündeme geldi. Uzun yıllar boyunca YouTube'da milyonlarca aboneye ulaşan ve sinema projeleriyle adından söz ettiren Batur'un hayatı, yaşı ve kariyer geçmişi kamuoyunda yeniden merak konusu oldu. Peki Enes Batur kimdir, kaç yaşında ve nasıl tanındı?

ENES BATUR KİMDİR? EĞİTİM HAYATI

Sungurtekin, bir dönem Antalya Bilim Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitim aldı. YouTube kariyerinin hız kazanmasının ardından eğitimine Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde devam etti.

ENES BATUR KAÇ YAŞINDA?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasıyla yeniden gündeme gelen Enes Batur'un yaşı da merak ediliyor. 9 Nisan 1998 doğumlu olan Enes Batur, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

YOUTUBE KARİYERİ VE ÖDÜL

2012 yılında YouTube'da içerik üretmeye başlayan Enes Batur, özellikle oyun videoları ve eğlence içerikleriyle geniş bir kitleye ulaştı. Uzun yıllar boyunca Türkiye'nin en çok aboneye sahip bireysel YouTuber'ı olarak anıldı.

2018 yılında düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde "Yılın Sosyal Medya Fenomeni" ödülünü kazandı.

Enes Batur, 19 Ocak 2018'de vizyona giren Enes Batur Hayal mi Gerçek mi filmiyle sinema sektörüne adım attı. Filmde Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile başrolleri paylaştı.

İkinci filmi Enes Batur Gerçek Kahraman ise 31 Mayıs 2019’da vizyona girdi. Sungurtekin ayrıca 2019 yılının Haziran ayında yayınlanan Survivor Türkiye programına konuk olarak bir bölümde yarıştı.

Nisan ve Mayıs 2020’de "Oyuncak Avı" adlı YouTube kanalının SocialBlade verilerine göre bir günde 8 milyonu aşkın abone kazanarak Sungurtekin'i geçtiğine dair haberler yayımlandı. Ancak SocialBlade sıralamasında Sungurtekin'in yeri değişmedi ve söz konusu kanal bir süre ABD menşeli olarak sınıflandırıldı. Daha sonra kanal yeniden Türkiye menşeli olarak listelendi.

Nisan 2023 SocialBlade verilerine göre "Oyuncak Avı" kanalının yaklaşık 15,2 milyon, Enes Batur’un ise 15,9 milyon abonesi bulunuyordu.