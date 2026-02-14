Teklifin en dikkat çekici maddesi, hiçbir geliri bulunmayan ev kadınlarının sigorta kapsamına alınmasıyla ilgili.

Düzenleme yasalaşırsa, ev kadınlarının emeklilik yolunu açacak olan sigorta primleri tamamen devlet tarafından karşılanacak.

Bu sayede, hayatı boyunca hane içinde emek veren binlerce kadın, yaşlılık döneminde kendi emekli maaşına ve sosyal güvencesine sahip olabilecek.

HER ÇOCUK İÇİN 18 YAŞINA KADAR "ANNELİK DESTEĞİ"

Düzenleme sadece emekliliği değil, çocuk bakımını da destekleyen yeni bir uygulama başlatmayı planlıyor. "Annelik desteği" adı verilen bu modele göre:

• Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşını doldurana dek her bir çocuk için aylık destek verilecek.

• Ödeme tutarı, her ay için net asgari ücretin dörtte biri oranında olacak.

• Mevcut çocuk yardımı miktarlarının da bu kapsamda yükseltilmesi hedefleniyor.

BÜYÜK İŞ YERLERİNE KREŞ ZORUNLULUĞU VE DEVLET DESTEĞİ

Çalışan annelerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan taslakta, iş dünyasına yönelik radikal adımlar da yer alıyor:

• 100 ve üzeri personel çalıştıran iş yerlerine ücretsiz kreş ve bakımevi açma zorunluluğu getirilecek.

• Kreş maliyetlerinin yarısı devlet tarafından finanse edilecek.

• Kendi bünyesinde kreşi bulunmayan işverenlerin, çalışan ebeveynlere nakdi "bakım desteği" sağlaması zorunlu tutulacak.