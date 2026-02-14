Yeni fonların en dikkat çekici özelliği, küresel kripto borsası Crypto.com ile kurulan stratejik ortaklık. Crypto.com, bu ETF’ler için dijital varlık saklama, likidite ve özellikle staking (kripto varlıkları kilitleyerek gelir elde etme) hizmetlerini yönetecek.

Crypto.com CEO'su Kris Marszalek, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ürünlerin yatırımcılar için güçlü bir değer önerisi sunduğunu vurguladı.

BAŞVURUSU YAPILAN FONLARIN DETAYLARI

Truth Social Funds çatısı altında sunulacak iki yeni ürünün stratejisi şu şekilde belirlendi:

• Truth Social Cronos Yield Maximizer ETF: Crypto.com ekosisteminin yerel tokenı olan CRO’nun performansına odaklanacak. Fon, yatırımcılara sadece fiyat artışından değil, aynı zamanda staking ve likit staking ödüllerinden de getiri sağlamayı hedefliyor.

• Truth Social Bitcoin and Ether ETF: Piyasanın iki devi olan Bitcoin ve Ethereum’u yüzde 60-40 oranında bir araya getirecek. Bu fon da Ethereum pozisyonlarından elde edilen staking ödüllerini yatırımcılarına dağıtmayı amaçlıyor.

SİYASİ VE FİNANSAL ARKA PLAN

Bloomberg ETF analisti Eric Balchunas’a göre bu fonların önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak Trump Media’nın bu hamlesi, Minneapolis’teki trajik silahlı saldırı sonrası siberpunk topluluğu ve bazı Bitcoin destekçileri arasında yükselen olumsuz tansiyonun gölgesinde kalıyor.

Şirketin mevcut ETF portföyü; muhafazakar eyaletlerdeki gayrimenkullerden, savunma sanayiine ve "Amerikan İkonları" (Walmart, McDonald's vb.) olarak adlandırılan dev şirketlere kadar geniş bir yelpazede "Önce Amerika" ilkesini savunuyor.

PİYASA TEPKİSİ

Başvuru haberinin ardından Trump Media (DJT) hisseleri cuma günü yüzde 0,9 oranında sınırlı bir yükselişle 10,98 dolar seviyelerinden işlem gördü.

Şirket hisselerinin son altı ayda yaklaşık yüzde 39 değer kaybetmiş olması, bu yeni ETF hamlesinin yatırımcı güvenini tazelemek için kritik bir adım olduğu şeklinde yorumlanıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.