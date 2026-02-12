Bitcoin artık sadece bireysel yatırımcıların değil, Wall Street devlerinin portföylerinde "dijital altın" olarak kabul görüyor. BlackRock ve Fidelity gibi devlerin sunduğu spot ETF’ler, piyasaya giren nakit akışını kalıcı hale getirdi. Bu durum, geçmişteki sert dalgalanmaların aksine, daha sağlam temellere dayanan bir yükseliş trendini tetikliyor. Uzmanlar, borsalarda işlem gören Bitcoin miktarının tarihi düşük seviyelere gerilemesinin, bir "arz şoku" yaratarak fiyatı yukarı yönlü itebileceğini belirtiyor.

Halving ve Döngü Analizi

Bitcoin’in genetiğinde yer alan "yarılanma" (halving) olayının tarihsel döngüleri, genellikle bu süreçten 12 ila 18 ay sonra büyük rallilerin yaşandığını gösteriyor. 2024’te gerçekleşen yarılanmanın ardından, 2026 yılı bu döngünün tepe noktasına işaret ediyor olabilir. Makroekonomik tarafta ise merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girmesi, piyasadaki likiditeyi artırarak riskli varlıklara olan talebi körüklüyor. Mevcut düzeltmelerle 76.000 dolar seviyelerinde güç toplayan Bitcoin için 100 bin dolar seviyesi bir "tavan" değil, yeni bir "taban" noktası haline gelebilir.

Teknik Görünüm ve Risk Faktörleri

Teknik grafiklerde Bitcoin’in uzun vadeli yükselen kanal içerisindeki hareketi, 88.000 ve 92.000 dolar seviyelerinin ana direnç bölgesi olduğunu gösteriyor. Bu bölgelerin aşılması durumunda, 100.000 dolarlık psikolojik sınırın çok kısa bir sürede test edilmesi bekleniyor. Ancak her finansal varlıkta olduğu gibi Bitcoin için de riskler masada. Özellikle küresel regülasyon baskıları ve olası bir ekonomik daralma, yatırımcıların güvenli liman olarak nakde dönmesine neden olabilir. Yine de mevcut veri seti, Bitcoin’in 2026 yılında finans tarihinde yeni bir sayfa açma ihtimalinin hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu kanıtlıyor.