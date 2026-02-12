İGTOT Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, yaklaşık 2 bin 300 araçlık otoparkı ve binlerce esnafıyla hizmet veren çarşıda, Ramazan boyunca fiyat artışı yapılmayacağını duyurdu.

Karlı, bu kararın bir "hayır köprüsü" olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün fiyatları sabitledik. Yarın bir başkası farklı fiyatla satış yapamayacak. Kendi iç denetimimizi kurduk; gerekirse kâr marjımızdan feragat ederek vatandaşımızın tenceresini kaynatacağız."

İŞTE SABİTLENEN O FİYATLAR: YAĞDAN HURMAYA NET LİSTE

Çarşı esnafıyla yapılan ortak mutabakat sonucunda, sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmez ürünleri için tavan fiyatlar belirlendi. Özellikle kuru gıda ve yağ grubundaki rakamlar dikkat çekiyor:

• Ayçiçek Yağı (18 Litre): 1.600 TL

• Kuru Fasulye: 60 TL

• Yerli Kırmızı Mercimek: 80 TL

• Bulgur: 32 TL

• Yeşil Mercimek: 75 TL

• Hurma (Segmentine Göre): 100 TL ile 700 TL arası (Toptanda 1.200 TL gibi rakamlar söz konusu değil).

FABRİKALARDAN ZAM GELSE BİLE STOKLAR DEVREDE

Süt ve kahvaltılık ürünler grubu temsilcisi Onur Sefa Çakıloğlu, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) ham madde fiyat artışlarına rağmen stoklarını kullanarak zammı tüketiciye yansıtmayacaklarını vurguladı.

Bu Ramazan’da soğuk havaların etkisiyle kavurma, sucuk ve pastırma gibi et ürünlerine talebin artması beklenirken, bu grupta da fiyat istikrarı sözü verildi.