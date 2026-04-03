Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon'dan 302 milyon 327 bin dolar, Rize'den 57 milyon 804 bin dolar, Gümüşhane'den 44 milyon 591 bin dolar, Artvin'den 20 milyon 945 bin dolar karşılığında ihracat gerçekleştirildi.

EN FAZLA FINDIK İHRACATI YAPILDI

En fazla ihracat yapılan sektörlerin başında 186 milyon 801 bin dolarla fındık, ikinci sırada 90 milyon 25 bin dolarla maden ve metaller, üçüncü sırada 52 milyon 285 bin dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, dördüncü sırada ise 40 milyon 239 bin dolarla yaş meyve sebze yer aldı.

İTALYA,RUSYA,FRANSA...

Doğu Karadeniz'den söz konusu dönemde 101 ülkeye satış yapıldı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke, İtalya, Rusya, Gürcistan, Kanada ve Fransa şeklinde sıralandı.

Fransa'ya yapılan ihracatta yüzde 50, Kanada'ya yapılan ihracatta yüzde 20, Rusya'ya yapılan ihracatta yüzde 14, Gürcistan'a yapılan ihracatta ise yüzde 5 artış yaşandı. İtalya'ya yapılan ihracat ise yüzde 40 düştü.

Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Endonezya, Arjantin ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu 12 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi.