Uluslararası finans kuruluşu ING, Türkiye'de mart ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde, savaş kaynaklı gelişmelerin etkisiyle yıllık enflasyonda düşüş görüldüğünü, gıda fiyatlarının ise daha ılımlı bir seyir izlediğini belirtti.

PETROL BELİRSİZLİĞİ ENFLASYON RİSKİNİ BÜYÜTÜYOR

Raporda, petrol fiyatlarındaki belirsizliğin diğer emtia fiyatlarını da etkilediği ve bunun enflasyon görünümüne yönelik riskleri artırdığı vurgulandı. Hükümetin benzin fiyatlarındaki vergiyi düzenleyerek petrol şokunun bir kısmını absorbe etmeye çalışmasına rağmen, bu risklerin devam ettiği ifade edildi.

'TCMB'NİN ÖNCELİĞİ FİNANSAL İSTİKRAR'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mevcut jeopolitik şok karşısında, geçen yıl yaşanan yerel siyasi oynaklık dönemine benzer bir politika yaklaşımı benimsediğine dikkat çekildi. Bu süreçte Merkez Bankası'nın finansal istikrarı ön planda tuttuğu ve döviz rezervlerini kullanmaya devam ettiği belirtildi.

ING'ye göre, TCMB Türk lirasındaki değer kaybının hızının sınırlı ölçüde artmasına izin verebilir.

'FAİZ POLİTİKASINDA YENİ ADIMLAR GÜNDEMDE'

Raporda ayrıca, Merkez Bankası'nın politika faizini mevcut fonlama faizine yaklaştırma ve faiz koridoru yapısında düzenlemeye gitme seçeneklerini değerlendirebileceği ifade edildi.

ING, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısında verdiği mesajı da hatırlatarak, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gidilebileceğini vurguladı.

Artan enerji fiyatları, zayıflayan büyüme beklentileri ve dolarizasyon risklerinin bir araya gelmesiyle mevcut tablonun Merkez Bankası açısından ciddi zorluklar barındırdığı ifade edildi.