Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Mart-2 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 artarak 411 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 70 azaldı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı, perşembe gününü 109,24 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı perşembe günü 111,54 dolar düzeyinde kapattı.

ABD ve Avrupa'da piyasalar bugün "Kutsal Cuma" tatili dolayısıyla kapalı.