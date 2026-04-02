ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artışla 461 milyon 600 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 400 bin varil azalarak 415 milyon 100 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 600 bin varil azalarak 240 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ SABİT KALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 21-27 Mart haftasında 13 milyon 657 bin varilde sabit kaldı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 10 bin varil azalışla 6 milyon 454 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 199 bin varil artışla 3 milyon 521 bin varil oldu.

EIA'nın "Mart 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 610 bin varil olması bekleniyor.