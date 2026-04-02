Dün 105,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,16 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 6,8 artarak 107,87 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 106,55 dolardan alıcı buldu.

2-3 HAFTA DETAYI

Küresel piyasalarda fiyatlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonların önümüzdeki 2-3 hafta içinde artırılacağını açıklaması ve Tahran'ın anlaşmayı kabul etmemesi halinde elektrik altyapısına saldırı tehdidini yinelemesi sonrası yükseldi.

Beyaz Saray'dan açıklama yapan Trump, ABD'nin İran'daki askeri hedeflerinin önemli ölçüde tamamlandığını belirterek, "Önümüzdeki iki-üç hafta içinde onlara çok sert bir darbe indireceğiz, onları adeta taş devrine geri götüreceğiz" dedi.

ABD'nin özellikle İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn'e teşekkür borçlu olduğunu ve bu ülkelere savunma desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Trump, "Bu işi çok hızlı şekilde bitireceğiz. Sona çok yaklaştık." ifadelerini kullandı.

İran ise Washington ile doğrudan görüşmelerin gerçekleştiği iddialarını reddetti ve ateşkes talebini yalanladı.

ABD ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı konusunda da Trump, ABD'nin öncülük etmeyeceğini, geçişin ilgili ülkeler tarafından sağlanabileceğini belirtti.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nın dünya petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'sini taşıyan kritik bir rota olduğunu hatırlatarak, bölgede gerilimin enerji fiyatlarını doğrudan etkilediğine dikkati çekiyor.

Çatışmaların ne zaman sona erebileceğine dair netlik bekleyen piyasalarda Trump'ın konuşması belirsizlikleri artırdı. Beklentilerin aksine, Trump'ın konuşması Hürmüz Boğazı'ndaki durumun normale döneceğine dair bir işaret vermedi. Söz konusu gelişmeler stagflasyon endişelerini de alevlendirdi.

108 DOLAR DİRENÇ

Trump'ın açıklamalarının ardından ABD borsa vadeli işlemleri yüzde 1'e yaklaşan kayıplar kaydetti ve Brent petrol fiyatları yüzde 6'nın üzerinde yükseldi.

Uzmanlar, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş fiyatlamalarını tekrar öne çıkardığını ve belirsizliğin enerji maliyetlerini yukarı çektiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 108,41 doların direnç, 106,23 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.