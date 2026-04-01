Dün 109,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,7 azalarak 101,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,60 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD/İsrail-İran arasındaki savaşın sona erebileceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, Hürmüz Boğazı'nın derhal yeniden açılmasına yönelik askeri operasyonun çatışmaları uzatacağı değerlendirmesinde bulunduğu, bu nedenle Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda dahi İran'a yönelik saldırıları sonlandırmaya hazır olduğu iddia edildi.

Küresel petrol arzı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimini dünya pazarlarına bağlıyor. Günlük yaklaşık 20 milyon varil petrolün taşındığı bu stratejik geçit, küresel talebin yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor.

İsrail ve ABD'nin Tahran ile Washington arasındaki müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı askeri saldırının ardından Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerinde yaşanan aksaklıklar ve artan güvenlik riskleri küresel petrol piyasalarında arz endişelerini artırdı.

Uzmanlar, boğazdaki kesintilerin sürmesinin piyasalarda arz tarafına ilişkin riskleri canlı tuttuğunu belirtiyor.

Ayrıca, Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından, "ABD, İran'daki savaşı ne zaman bitirecek?" şeklindeki bir soruya, "Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz." diye yanıt verdi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı ile hiçbir işinin olmadığını ve boğazdan geçecek petrole ihtiyacı olan ülkelerin bu konuda adım atması gerektiğini savunan Trump, "Çok yakında oradan (İran’dan) ayrılacağız. Fransa ya da başka bir ülke petrol ya da doğal gaz almak isterse Hürmüz Boğazı’ndan geçip oraya doğru gidecekler ve kendi başlarının çaresine bakabilecekler. Bizim bununla bir ilgimiz yok." değerlendirmesini yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erakçi, müzakereler konusunda henüz bir karar almadıklarını ancak savaşın sona erdirilmesi için İran’ın ortaya koyduğu şartların açık olduğunu ifade ederek, "ABD'nin 15 teklifine herhangi bir yanıt göndermedik. İran'ın şartları, saldırıların tekrarlanmamasına yönelik güvenceler verilmesi ve zararların telafi edilmesini içeriyor." diye konuştu.

Ülkesinin ateşkesi kabul etmeyeceğini hatırlatan Erakçi, "Sadece İran’da değil, tüm bölgede savaşın bitmesini istiyoruz." dedi.

Brent petrolde teknik olarak 105,97 doların direnç, 100,78 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.