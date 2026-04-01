Suriye'nin sahil bölgesinde bulunan Banyas Petrol Terminali'ne nakledilen akaryakıt yüklü tankerler, burada deniz yoluyla taşınmak üzere tanker gemilere aktarılacak.

Suriye Petrol Şirketi Kurumsal İletişim Müdürü Safvan Şeyh Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, 176 tankerlik ilk konvoyun Tenef Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yaptığını ve Banyas Petrol Terminali'ne doğru ilerlediğini belirtti.

İlk etapta 176 tankerden oluşan sevkiyatın bugün Banyas'a ulaşmasının planlandığını aktaran Şeyh Ahmed, burada boşaltma işlemlerinin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Şeyh Ahmed, boşaltılan petrolün daha sonra deniz yoluyla tanker gemilere yüklenerek nihai varış noktalarına gönderileceğini ifade etti.

Suriye'nin enerji transit merkezi olma rolünü güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Şeyh Ahmed, bu tür taşımaların transit ticareti canlandırarak devlet gelirlerine katkı sağlayacağını söyledi.

Şeyh Ahmed ayrıca, sürecin ilerleyen dönemde farklı petrol ürünlerinin de Suriye üzerinden sevk edilmesine zemin hazırlayabileceğini dile getirdi.