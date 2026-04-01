Yılın ilk ayında tarihin en yüksek seviyesini gören altın, son iki ayda yaklaşık yüzde 18 değer kaybetti. Ocak ayında ons başına 5.589,38 dolara ulaşarak rekor kıran altın, bugün itibarıyla 4.578 dolar civarında işlem görüyor — yani tam olarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1.464 dolar daha yüksek, ama Ocak zirvesine kıyasla ciddi bir inişte.

Peki bu düşüş ne anlama geliyor? Bitti mi, yoksa "fırsat penceresi" mi açıldı?

NEDEN DÜŞTÜ?

Altının bu sert geri çekilmesinin ardında birkaç katmanlı neden var.

Orta Doğu'daki çatışma süreci altın fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratıyor; petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki sert yükseliş, küresel ekonomilerde enflasyon dalgası ve akabinde faiz artışı beklentilerini güçlendiriyor. Bu da tarihsel olarak altın için olumsuz bir ortam yaratıyor.

Ukrayna savaşı öncesinde altın fiyatı, reel tahvil getirileri ve dolar endeksiyle ters orantılı hareket ederdi — bu iki gösterge düştüğünde altın yükselir, yükseldiğinde altın geri çekilirdi. Ancak Ukrayna savaşının ardından bu ilişki alt üst oldu; özellikle 2025 boyunca ve 2026'nın başında altın, söz konusu göstergelerin işaret ettiği seviyelerin çok üzerinde yükseldi.

Başka bir deyişle: Altın bir süre kendi kurallarını yazdı. Şimdi o kurallar geri devreye girmiş gibi görünüyor.

Uzmanlara göre altındaki gerilemeyi hızlandıran bir diğer etken ise 2026'ya girerken fiyatın çok yüksek seviyelerde bulunması ve kâr realizasyonu yapmak isteyen yatırımcıların pozisyon kapatmasıydı.

BÜYÜK BANKALAR NE DİYOR?

İşte asıl ilginç kısım burada başlıyor. Wall Street'in ağır topları düşüşe rağmen beklentilerini aşağı çekmiyor tam tersi.

Wells Fargo, 2026 yıl sonu altın fiyat hedefini ons başına 6.100–6.300 dolara yükseltti; bu, önceki 4.500–4.700 dolarlık tahmininin yaklaşık yüzde 35 üzerinde.

JPMorgan'ın hedefi 6.300, UBS'in 6.200, Wells Fargo'nun ise 6.100–6.300 dolar. Goldman Sachs daha ihtiyatlı bir 5.400 dolar tahmininde bulunuyor. HSBC ise jeopolitik gerilimin azalması ya da mali koşulların sıkılaşması halinde ciddi aşağı risk olduğunu vurguluyor ve 3.950–5.050 dolarlık geniş bir bant öngörüyor.

Wells Fargo'nun notu doğrudan çok net bir mesaj içeriyor: Banka, düşüşün sağlıklı bir düzeltme olduğunu ve rallinin temel dinamiklerinin hâlâ bozulmadığını savunuyor. Yüksekten değil, düşüşten al.

MERKEZ BANKALARI ALIM YAPIYOR

Bireysel yatırımcıların öne çıkmadan önce fark etmesi gereken bir "sessiz alıcı" var: merkez bankaları.

Çin Merkez Bankası (PBoC), Ocak 2026 itibarıyla altın alımlarını arka arkaya 15. ay da sürdürdü ve rezervlerini 74,19 milyon onsa taşıdı. Bu birikim, gelişmekte olan piyasa merkez bankalarının rezervlerini dolar bazlı varlıklardan çeşitlendirme stratejisinin yansıması.

J.P. Morgan'ın tahminlerine göre 2026'da merkez bankası alımları yılda yaklaşık 755 ton düzeyinde kalacak — son üç yılın 1.000 ton üzerindeki zirvesinden bir adım aşağıda, ama 2022 öncesi 400–500 tonluk ortalamalarla kıyaslandığında hâlâ tarihsel olarak yüksek.

Yani "akıllı para" sahneden çekilmiyor.

FED VE FAİZ: ALTININ GİZLİ MOTORU

Piyasalar şu an bu yıl için üç Fed faiz indirimi fiyatlamaya başladı — bu, bir hafta önceki iki indirim beklentisinin üzerinde. ABD perakende satışlarının beklentilerin altında gelmesi ve tüketici harcamalarında yavaşlama sinyalleri, enflasyonun soğuduğuna ve Fed'in para politikasını gevşetebileceğine işaret ediyor.

Faiz düştükçe, getiri sağlamayan altın cazibesini artırıyor. Bu denklem tarih boyunca hep böyle işledi.

RİSKLER DE VAR

Tablonun tamamını görmek için karşı sesi de duymak gerekiyor.

Goldman Sachs'a göre Hürmüz Boğazı'ndaki olası aksaklıkların sürmesi altını kısa vadede baskı altında tutmaya devam edebilir. Orta Doğu'da ateşkes yoksa, petrol fiyatları yüksek kalırsa ve enflasyon tekrar alevlenirse Fed faiz indirmek yerine bekle-gör moduna geçebilir — bu da altın için olumsuz bir senaryo.

Uzmanlar, öte yandan orta vadede İran meselesi ve Grönland-Venezuela gibi daha geniş jeopolitik gelişmelerin Batı'nın mali sürdürülebilirliğine olan güveni zedelemesi halinde altına yönelik çeşitlendirme talebinin hızlanabileceğini öngörüyor.

DÜŞÜŞ MÜ, FIRSAT MI?

Ocak'taki 5.589 dolar zirvesinden bu yana yaklaşık 1.000 dolar düşen altın, tarihsel bağlamda hâlâ geçen yılın çok üzerinde seyrediyor. Altın geçen yılın başında 3.000 doların rahatça altındaydı; bugünkü fiyat bile o döneme kıyasla yüzde 50'nin üzerinde bir kazanımı temsil ediyor.

Wall Street'in büyük bankalarının yıl sonu tahminleri 5.400–6.300 dolar bandında kümeleniyor. Eğer bu tahminler gerçekleşirse, bugünkü seviyeden girişin yüzde 18 ila 37 arasında getiri sağlayabileceği hesaplanıyor.

Ama unutmamak gerekiyor: Hiçbir banka tahmininde yanılmaz, hiçbir düşüş "kesin dip" garantisi vermez. Altın, tasarrufun değerini koruma aracı olarak öne çıkıyor — kısa vadeli spekülasyon değil.

Zirveden uzaklaşmış bir altın, alıcı için daha az tırmanacak dağ, daha az risk demek. Ya da en azından piyasa böyle okuyor.

Kaynak: CNBC, TheStreet, Fortune, CBS News, J.P. Morgan Global Research